Tchad : AfriYAN et Goodneighbors sensibilisent les filles de Sarh à l'hygiène menstruelle

La campagne de sensibilisation s'est déroulée au Collège Miss Mary Baker dans le 3ème arrondissement municipal de la ville de Sarh, ciblant les filles des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Mme Mariam Abdoulaye Malloum, responsable administrative et financière d'AfriYAN, a souligné que l'objectif de cette journée était de briser les tabous autour des menstruations, de promouvoir l'éducation et de garantir l'accès des femmes et des jeunes filles aux produits d'hygiène menstruelle. "Dans de nombreuses communautés, les menstruations sont entourées de silence, de honte et de stigmatisation, ce qui entrave l'accès aux produits, à l'information et aux soins appropriés", a-t-elle déclaré.



Mme Madjissem Abigael, professeure de français au Collège Miss Mary Baker, a salué l'initiative d'AfriYAN et a souligné l'importance de l'hygiène menstruelle pour la santé et le bien-être des femmes et des filles. Elle a encouragé les élèves à mettre en pratique les connaissances acquises lors de la campagne. "Franchement, nous devons faire de cette journée une journée de solidarité, de sensibilisation et d'action pour promouvoir la dignité, la santé et les droits des femmes et des filles du monde entier", a-t-elle conclu.



Les élèves ont également exprimé leur satisfaction quant à la campagne de sensibilisation, affirmant avoir appris beaucoup de choses importantes sur les menstruations dont elles n'étaient pas conscientes auparavant.



La campagne de sensibilisation se poursuivra au Lycée Collège Féminin et au Lycée Ahmed Mangue de Sarh. Les efforts d'AfriYAN et de Goodneighbors contribuent à briser les barrières et à promouvoir l'hygiène menstruelle pour les filles au Tchad, leur permettant de vivre une vie saine et pleine d'autonomie.