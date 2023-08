Tchad : AfriYan lance une campagne contre les Mutilations Génitales Féminines

Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 22 août 2023 dans son siège au quartier Moursal, l'Association AfriYan a officiellement inauguré sa campagne de lutte contre la Mutilation Génitale Féminine (MGF). Cette initiative vise à réduire ce fléau, davantage pratiqué dans les régions du Sud et du Sud-Est, particulièrement dans les zones de Mandoul et du Salamat, comme l'a indiqué Mariam Abdoulaye Maloum, coordinatrice de End FMG Tchad (Fin aux mutilations génitales au Tchad).



Cette campagne médiatique ambitionne de renforcer les compétences des jeunes organisations à Koumra, dans le Mandoul, en produisant des vidéos capsules et en élaborant des messages de sensibilisation contre les MGF, qui seront diffusés sur les plateformes sociales et les médias en ligne.



La tenue de cette campagne médiatique témoigne de la volonté inébranlable de soutenir et d'équiper les adolescentes et les femmes avec les moyens techniques nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable, a souligné la coordinatrice.



Baptisée "Front Anti-Excision", cette campagne médiatique se déroulera du 22 août au 14 septembre 2023. La coordinatrice, Mariam Abdoulaye Maloum, appelle les médias à se joindre à la lutte, car au Tchad, 34 % des femmes ont été victimes de mutilations génitales.