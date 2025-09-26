Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Africa Global Logistics (AGL) mène des actions pour la santé lors de sa Journée de la Solidarité


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 27 Septembre 2025


À l’occasion de la 2ᵉ édition de sa Journée de la Solidarité, placée cette année sous le signe de la santé, Africa Global Logistics (AGL) a mené plusieurs actions en faveur de l’amélioration des infrastructures sanitaires et de l’accès aux soins au Tchad.


Tchad : Africa Global Logistics (AGL) mène des actions pour la santé lors de sa Journée de la Solidarité


  En prélude à cette journée, AGL a procédé, le 19 septembre dernier, à la réhabilitation de la maternité du centre de santé du centre-ville de Moundou. La structure faisait face à d'importants défis, et cette intervention marque un tournant pour la prise en charge des mères et des nouveau-nés.

 
La cérémonie inaugurale, présidée par le Secrétaire général de la province du Logone Occidental, Allahindaïgué Kladoumbaye, en présence du Délégué sanitaire, Dr Wongram Koléta II, et du représentant d’AGL à Moundou, Mahamat Batran, a souligné l'importance de ce geste.

 
Les travaux réalisés par AGL ont permis :
  • L’aménagement électrique sécurisé ;
  • Le dallage complet du sol ;
  • La réhabilitation de la salle d’accouchement ;
  • La fourniture de kits de première nécessité pour les mères et les nouveau-nés.
Le Secrétaire général de la province, Allahindaïgué Kladoumbaye, a salué l'initiative : « La réhabilitation de cette maternité par AGL est un acte hautement significatif. Elle permettra aux mères et aux enfants de bénéficier de meilleures conditions d’accueil et de soins. »
 
Dans la continuité de cette démarche solidaire, une seconde action a été réalisée à N’Djaména le 25 septembre. À l’issue des activités sportives organisées dans le cadre du Solidarity Day au stade de Paris Congo, le Directeur Général d’AGL Tchad, Amaury Vrignaud, a remis un don de divers médicaments au centre de santé d’Ardebdjoumal. Cette contribution vise à renforcer la capacité de prise en charge des patients et à soutenir les efforts des équipes médicales locales.

 
« La solidarité fait partie intégrante de notre identité chez AGL. Après l’action menée à Moundou, il nous paraissait essentiel de poursuivre cet élan ici à N’Djaména. Ce don traduit notre volonté d’accompagner les communautés locales et de contribuer, à notre niveau, à l’amélioration des conditions de santé », a déclaré Amaury Vrignaud.
  À travers ces initiatives, AGL réaffirme son rôle de partenaire engagé du développement social, œuvrant pour le bien-être des communautés tchadiennes dans lesquelles l’entreprise opère.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad / Pays-Bas : Signature d'un mémorandum de coopération sur l’aménagement du territoire

Tchad / Pays-Bas : Signature d'un mémorandum de coopération sur l’aménagement du territoire

Tchad : Le Général Mahamat Souleymane Ali à Sarh pour l’installation de la force mixte Tchad-RCA Tchad : Le Général Mahamat Souleymane Ali à Sarh pour l’installation de la force mixte Tchad-RCA 26/09/2025

Populaires

Clôture de la formation en renforcement de capacités des cadres de l’ONAPE

26/09/2025

Niger : Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali prend la tête de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi

26/09/2025

Tchad : nomination d'un PCA de la société TCHADELEC

26/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter