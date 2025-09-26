Tchad : Africa Global Logistics (AGL) mène des actions pour la santé lors de sa Journée de la Solidarité

En prélude à cette journée, AGL a procédé, le 19 septembre dernier, à la réhabilitation de la maternité du centre de santé du centre-ville de Moundou. La structure faisait face à d'importants défis, et cette intervention marque un tournant pour la prise en charge des mères et des nouveau-nés.
La cérémonie inaugurale, présidée par le Secrétaire général de la province du Logone Occidental, Allahindaïgué Kladoumbaye, en présence du Délégué sanitaire, Dr Wongram Koléta II, et du représentant d’AGL à Moundou, Mahamat Batran, a souligné l'importance de ce geste.
Les travaux réalisés par AGL ont permis :
- L’aménagement électrique sécurisé ;
- Le dallage complet du sol ;
- La réhabilitation de la salle d’accouchement ;
- La fourniture de kits de première nécessité pour les mères et les nouveau-nés.
Dans la continuité de cette démarche solidaire, une seconde action a été réalisée à N’Djaména le 25 septembre. À l’issue des activités sportives organisées dans le cadre du Solidarity Day au stade de Paris Congo, le Directeur Général d’AGL Tchad, Amaury Vrignaud, a remis un don de divers médicaments au centre de santé d’Ardebdjoumal. Cette contribution vise à renforcer la capacité de prise en charge des patients et à soutenir les efforts des équipes médicales locales.
« La solidarité fait partie intégrante de notre identité chez AGL. Après l’action menée à Moundou, il nous paraissait essentiel de poursuivre cet élan ici à N’Djaména. Ce don traduit notre volonté d’accompagner les communautés locales et de contribuer, à notre niveau, à l’amélioration des conditions de santé », a déclaré Amaury Vrignaud.
À travers ces initiatives, AGL réaffirme son rôle de partenaire engagé du développement social, œuvrant pour le bien-être des communautés tchadiennes dans lesquelles l’entreprise opère.