Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï adopte son budget 2026 de près d'un demi-milliard de FCFA


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 27 Septembre 2025


Le Conseil provincial du Ouaddaï a clôturé sa session budgétaire annuelle ce 26 septembre 2025. La session s'est achevée par l'examen et l'adoption de plusieurs documents importants, dont le budget annuel estimé à 491 872 412 F CFA.


Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï adopte son budget 2026 de près d'un demi-milliard de FCFA


  Lors de la cérémonie de clôture, le président du Conseil provincial, Mahamat Youssouf Mahamat, a remis au Délégué général du gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï trois délibérations et les documents annexes adoptés.
 
Le Délégué général du gouvernement, le général Ismaël Yamouda Djorbo, a félicité les conseillers provinciaux pour la qualité de leur travail. Il a souligné l'importance de répondre efficacement aux attentes de la population du Ouaddaï par la mise en œuvre de ce budget.
  Le général Djorbo a également réaffirmé sa disponibilité totale à accompagner le Conseil provincial dans l'accomplissement de ses missions de développement. Cette session budgétaire marque une étape cruciale dans la prise de décisions visant à améliorer la gouvernance et le développement de la province.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad / Pays-Bas : Signature d'un mémorandum de coopération sur l’aménagement du territoire

Tchad / Pays-Bas : Signature d'un mémorandum de coopération sur l’aménagement du territoire

Tchad : Le Général Mahamat Souleymane Ali à Sarh pour l’installation de la force mixte Tchad-RCA Tchad : Le Général Mahamat Souleymane Ali à Sarh pour l’installation de la force mixte Tchad-RCA 26/09/2025

Populaires

Clôture de la formation en renforcement de capacités des cadres de l’ONAPE

26/09/2025

Niger : Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali prend la tête de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi

26/09/2025

Tchad : nomination d'un PCA de la société TCHADELEC

26/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter