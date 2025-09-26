Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï adopte son budget 2026 de près d'un demi-milliard de FCFA





Lors de la cérémonie de clôture, le président du Conseil provincial, Mahamat Youssouf Mahamat, a remis au Délégué général du gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï trois délibérations et les documents annexes adoptés.



Le Délégué général du gouvernement, le général Ismaël Yamouda Djorbo, a félicité les conseillers provinciaux pour la qualité de leur travail. Il a souligné l'importance de répondre efficacement aux attentes de la population du Ouaddaï par la mise en œuvre de ce budget.

Le général Djorbo a également réaffirmé sa disponibilité totale à accompagner le Conseil provincial dans l'accomplissement de ses missions de développement. Cette session budgétaire marque une étape cruciale dans la prise de décisions visant à améliorer la gouvernance et le développement de la province.