TCHAD

Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre reçu par le Secrétaire général des Nations Unies


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le représentant du Maréchal du Tchad, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, l'Ambassadeur Allah Maye Halina, a été reçu en audience par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.


  Il était accompagné pour l’occasion du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de la ministre déléguée chargée du Plan, Fatimé Haram Acyl, ainsi que de quelques membres de son cabinet.
 

Réfugiés, développement et aide humanitaire au centre des discussions

 
L’Ambassadeur Allah Maye Halina et Antonio Guterres ont évoqué des questions d’intérêts communs, avec plusieurs sujets prioritaires au cœur de leurs échanges :
  • La situation des réfugiés au Tchad.
  • Le développement du pays et la mise en œuvre du Plan national de développement.
  • La réinsertion des ex politico-militaires.
  • L’assistance alimentaire nécessaire aux populations.
Après avoir écouté attentivement son hôte, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé son plein soutien au Tchad dans ses initiatives en faveur de la population.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur



