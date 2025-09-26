Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre reçu par le Secrétaire général des Nations Unies

Il était accompagné pour l’occasion du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de la ministre déléguée chargée du Plan, Fatimé Haram Acyl, ainsi que de quelques membres de son cabinet.
Réfugiés, développement et aide humanitaire au centre des discussions
L’Ambassadeur Allah Maye Halina et Antonio Guterres ont évoqué des questions d’intérêts communs, avec plusieurs sujets prioritaires au cœur de leurs échanges :
- La situation des réfugiés au Tchad.
- Le développement du pays et la mise en œuvre du Plan national de développement.
- La réinsertion des ex politico-militaires.
- L’assistance alimentaire nécessaire aux populations.