Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre reçu par le Secrétaire général des Nations Unies

Réfugiés, développement et aide humanitaire au centre des discussions

La situation des réfugiés au Tchad.

Le développement du pays et la mise en œuvre du Plan national de développement.

La réinsertion des ex politico-militaires.

L’assistance alimentaire nécessaire aux populations.

Il était accompagné pour l’occasion du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de la ministre déléguée chargée du Plan, Fatimé Haram Acyl, ainsi que de quelques membres de son cabinet.L’Ambassadeur Allah Maye Halina et Antonio Guterres ont évoqué des questions d’intérêts communs, avec plusieurs sujets prioritaires au cœur de leurs échanges :Après avoir écouté attentivement son hôte, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé son plein soutien au Tchad dans ses initiatives en faveur de la population.