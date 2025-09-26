Niger : Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali prend la tête de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi

Déroulement de la cérémonie

« Officiers, Sous-officiers, gendarmes, de par le Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre Chef, le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements et l’observation des lois. »

Parcours du nouveau Commandant

La cérémonie, présidée par le Commandant de la Gendarmerie Territoriale, le Colonel Adam Nayoussa, s'est tenue en présence du Gouverneur de la région de Maradi, le Contrôleur Général de Police Mamane Issoufou, des autorités coutumières, des directeurs régionaux, et de nombreux invités civils et militaires des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).Après la revue des troupes, le Colonela procédé à la lecture de la formule rituelle de transmission du commandement :Par cette formule, le Colonel Adam Nayoussa a installé le Commandant de Légion entrant dans ses nouvelles fonctions, marquant le terme du commandement du Lieutenant-Colonel Garba Salma.Admis dans le Corps de la Gendarmerie Nationale du Niger en 1997, le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali possède un parcours militaire et professionnel riche. Il a notamment suivi des formations spécifiques en Italie, au Sénégal, au Bénin et en Espagne, ainsi que l'École de Guerre à Rome en 2024.Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali a occupé plusieurs postes de commandement importants au sein de la Gendarmerie, notamment en tant que Commandant des Groupements de Téra et d’Aguié.Sur le plan opérationnel, il a participé activement à des missions de Défense du Territoire National, dont celle de la Force Mixte Multinationale (FMM) de lutte contre Boko Haram à Diffa en 2016. Il a également servi lors de plusieurs missions des Nations Unies pour la Paix : la MINUSTAH en Haïti (2008), l’ONUCI en Côte d’Ivoire (2014), la MINUSMA au Mali (2022) et la MINUSCA en République Centrafricaine (2023).Pour son courage et son abnégation, le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali a été décoré Chevalier, Officier, et Commandeur de l’Ordre National du Niger, et est médaillé des opérations des Nations Unies pour la paix.Le Lieutenant-Colonel Gali est marié et père de huit enfants.