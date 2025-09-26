Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali prend la tête de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


Une cérémonie de passation de commandement s'est déroulée le jeudi 25 septembre 2025 à la place d'Armes de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi. Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali a officiellement pris les rênes de la Légion, succédant au Lieutenant-Colonel Garba Salma.


Niger : Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali prend la tête de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi


  La cérémonie, présidée par le Commandant de la Gendarmerie Territoriale, le Colonel Adam Nayoussa, s'est tenue en présence du Gouverneur de la région de Maradi, le Contrôleur Général de Police Mamane Issoufou, des autorités coutumières, des directeurs régionaux, et de nombreux invités civils et militaires des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).
 

Déroulement de la cérémonie

 
Après la revue des troupes, le Colonel Adam Nayoussa a procédé à la lecture de la formule rituelle de transmission du commandement :
« Officiers, Sous-officiers, gendarmes, de par le Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre Chef, le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements et l’observation des lois. »


Par cette formule, le Colonel Adam Nayoussa a installé le Commandant de Légion entrant dans ses nouvelles fonctions, marquant le terme du commandement du Lieutenant-Colonel Garba Salma.
 

Parcours du nouveau Commandant

 
Admis dans le Corps de la Gendarmerie Nationale du Niger en 1997, le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali possède un parcours militaire et professionnel riche. Il a notamment suivi des formations spécifiques en Italie, au Sénégal, au Bénin et en Espagne, ainsi que l'École de Guerre à Rome en 2024.
 
Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali a occupé plusieurs postes de commandement importants au sein de la Gendarmerie, notamment en tant que Commandant des Groupements de Téra et d’Aguié.

 
Sur le plan opérationnel, il a participé activement à des missions de Défense du Territoire National, dont celle de la Force Mixte Multinationale (FMM) de lutte contre Boko Haram à Diffa en 2016. Il a également servi lors de plusieurs missions des Nations Unies pour la Paix : la MINUSTAH en Haïti (2008), l’ONUCI en Côte d’Ivoire (2014), la MINUSMA au Mali (2022) et la MINUSCA en République Centrafricaine (2023).

 
Pour son courage et son abnégation, le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali a été décoré Chevalier, Officier, et Commandeur de l’Ordre National du Niger, et est médaillé des opérations des Nations Unies pour la paix.
Le Lieutenant-Colonel Gali est marié et père de huit enfants.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad : à N’Djamena, réception officielle de la station de pompage de Lamadji (projet PILIER)

Tchad : à N’Djamena, réception officielle de la station de pompage de Lamadji (projet PILIER)

Tchad : rentrée scolaire, un casse-tête financier pour de nombreux parents Tchad : rentrée scolaire, un casse-tête financier pour de nombreux parents 26/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

Tchad : tentative de vol à la poudre de piment à Farcha, l’affaire renvoyée devant le tribunal

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter