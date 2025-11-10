Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé

Financé entièrement par le budget national, le projet prévoit des travaux sur 12 mois à Bamako et 24 mois dans les régions, avec des équipements médicaux modernes et des services spécialisés, dont des unités d’hémodialyse.



Le Président Goïta a salué une initiative « porteuse d’espoir » et réaffirmé que la santé est un pilier du développement du Mali Koura, en exhortant le ministère de la Santé à assurer la continuité du service public et le respect des délais.



Mme le Ministre de la Santé, le Colonel-Major Assa Badiallo Touré, a rappelé que ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre des États généraux de la santé de 2024, destinés à rendre les soins plus accessibles et à améliorer leur qualité à travers tout le pays.