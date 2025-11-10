Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Novembre 2025


Le Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, a lancé ce lundi 10 novembre 2025 le Projet présidentiel d’urgence hospitalière, lors d’une cérémonie à Korofina (Bamako). Ce programme majeur vise à moderniser le système de santé malien à travers la construction de 15 nouveaux hôpitaux et la transformation des Centres de santé de référence (CSREF) de Bamako en hôpitaux de district.


Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé
Financé entièrement par le budget national, le projet prévoit des travaux sur 12 mois à Bamako et 24 mois dans les régions, avec des équipements médicaux modernes et des services spécialisés, dont des unités d’hémodialyse.

Le Président Goïta a salué une initiative « porteuse d’espoir » et réaffirmé que la santé est un pilier du développement du Mali Koura, en exhortant le ministère de la Santé à assurer la continuité du service public et le respect des délais.

Mme le Ministre de la Santé, le Colonel-Major Assa Badiallo Touré, a rappelé que ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre des États généraux de la santé de 2024, destinés à rendre les soins plus accessibles et à améliorer leur qualité à travers tout le pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

PND : "Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique" — Président Mahamat Idriss Déby

PND : "Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique" — Président Mahamat Idriss Déby

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi 10/11/2025

Populaires

Tchad : Conflit à Ngoura – Arrestation d'un sous-préfet et incinération des armes

10/11/2025

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

10/11/2025

PND : "Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique" — Président Mahamat Idriss Déby

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Barra Lutter

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? 08/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter