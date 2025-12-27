Alwihda Info
AFRIQUE

RCA - Haut-Mbomou : Une équipe de campagne interceptée et dépouillée près d’Obo


Alwihda Info | Par - 27 Décembre 2025


Le processus électoral dans l'est de la RCA vient de connaître une sérieuse alerte. À quelques heures du scrutin, une équipe de campagne législative a été brièvement kidnappée à environ 25 kilomètres de la ville d'Obo. Si l'issue est heureuse pour les personnes physiques, l'acte souligne la précarité de la libre circulation des acteurs politiques dans la région.


Un rapt éclair sans violences physiques

 

Interceptés par des hommes armés alors qu'ils se rendaient dans un village voisin, les neuf membres de l'équipe ont passé une nuit en captivité. Selon les témoignages, les ravisseurs n'ont pas fait usage de torture, mais ont procédé à une spoliation systématique des ressources de l'équipe. L'intimidation psychologique reste néanmoins un frein majeur à la mobilisation des électeurs dans ces zones isolées.




Le matériel électoral comme butin

 

Le préjudice est avant tout logistique et financier. En s'emparant des motos, des vêtements de campagne et des fonds destinés aux activités électorales, les assaillants ont neutralisé la capacité d'action du candidat dans cette localité. Cet acte est qualifié par le préfet du Haut-Mbomou comme une attaque directe de la part des « ennemis de la paix » qui cherchent à saboter la stabilité de la transition.




L'ombre de la milice Azandé Ani Kpigbé

 

La dégradation de la sécurité dans le Haut-Mbomou est étroitement liée à l'influence de groupes armés locaux. L'incident de ce week-end rappelle que malgré les efforts de sécurisation nationale, certaines poches de résistance continuent d'imposer leur loi, menaçant l'équité du scrutin. Le renforcement de la présence des forces de défense est désormais plus que jamais sollicité pour protéger le vote final.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


