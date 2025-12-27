Cameroun : 875 recrues du BIR à l’épreuve des 400 kilomètres

Un lancement solennel à Moutourwa

Le coup d'envoi officiel de cette épopée militaire sera donné demain par le Gouverneur de la région de l'Extrême-Nord à Moutourwa. Cette présence civile et administrative souligne l'importance stratégique du recrutement pour la stabilité de la région. Pour ces futurs soldats, chaque kilomètre parcouru est un pas de plus vers la maîtrise des missions complexes qui les attendent au sein de cette unité d'élite.









Forger l'élite de demain

Au-delà de la performance athlétique, cette marche est un rite de passage destiné à inculquer "l'esprit BIR". Elle garantit que seules les recrues possédant une résilience à toute épreuve porteront l'insigne de l'unité. En sortant victorieux de ce périple, ces 875 soldats seront prêts à rejoindre les rangs pour assurer la protection du territoire et des populations face aux défis sécuritaires contemporains.

