Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : 875 recrues du BIR à l’épreuve des 400 kilomètres


Alwihda Info | Par - 27 Décembre 2025


Une étape décisive pour la défense nationale a débuté ce 26 décembre 2025 dans l'Extrême-Nord. Les 875 recrues du contingent 2025 du Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ont quitté leur base de Salak pour entamer la mythique marche commando, ultime rempart avant leur intégration opérationnelle.


Cameroun : 875 recrues du BIR à l’épreuve des 400 kilomètres


 

Un défi physique et mental hors norme

 

La marche commando est l'épreuve reine de la formation au BIR. Sous le regard du Colonel Albert Bias, commandant du 1er BIR, les jeunes soldats ont entamé la première étape vers Dahal. Ce parcours de 400 kilomètres est conçu pour briser les limites individuelles au profit de la force collective, testant la capacité de chaque homme à maintenir sa discipline malgré l'épuisement.





 

Un lancement solennel à Moutourwa

 

Le coup d'envoi officiel de cette épopée militaire sera donné demain par le Gouverneur de la région de l'Extrême-Nord à Moutourwa. Cette présence civile et administrative souligne l'importance stratégique du recrutement pour la stabilité de la région. Pour ces futurs soldats, chaque kilomètre parcouru est un pas de plus vers la maîtrise des missions complexes qui les attendent au sein de cette unité d'élite.




Forger l'élite de demain

 

Au-delà de la performance athlétique, cette marche est un rite de passage destiné à inculquer "l'esprit BIR". Elle garantit que seules les recrues possédant une résilience à toute épreuve porteront l'insigne de l'unité. En sortant victorieux de ce périple, ces 875 soldats seront prêts à rejoindre les rangs pour assurer la protection du territoire et des populations face aux défis sécuritaires contemporains.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/12/2025

Énergie et Eau : Le Tchad et le Groupe Égypto-Africain scellent une alliance stratégique

Énergie et Eau : Le Tchad et le Groupe Égypto-Africain scellent une alliance stratégique

Justice et Réconciliation : Le Garde des Sceaux défend deux réformes clés devant le Sénat Justice et Réconciliation : Le Garde des Sceaux défend deux réformes clés devant le Sénat 26/12/2025

Populaires

Nécrologie : décès de l’ancien sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset

26/12/2025

Etats-Unis : Affaire Epstein, de nouveaux documents plonge Donald Trump un peu plus dans l'embarras

26/12/2025

Guinée équatoriale : le vice-président lance la distribution des jouets à Evinayong

26/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter