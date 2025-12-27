Niger : Le Président Tiani préside le dernier Conseil des Ministres de l'année 2025

Consolidation du cadre juridique et sécuritaire



Au cours de cette séance, le Conseil a examiné des projets de textes visant à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Dans la lignée de la montée en puissance de l'armée nigérienne, ces mesures visent à sécuriser davantage les zones de production agricole et les frontières, garantissant ainsi la sérénité des populations.











Vers une administration plus performante

Le Chef de l'État a instruit les ministres de veiller à la mise en œuvre rigoureuse des réformes administratives adoptées. L'accent a été mis sur la transparence et la reddition de comptes, avec pour objectif de rapprocher les services publics des citoyens nigériens, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays.











Focus sur les grands chantiers de 2026

Cette séance a également servi de cadre pour fixer les priorités du premier trimestre de l'année à venir. Entre le développement du secteur pétrolier et le soutien aux initiatives locales de transformation agro-industrielle, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une économie résiliente et souveraine.

