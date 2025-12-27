Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : Le Président Tiani préside le dernier Conseil des Ministres de l'année 2025


Alwihda Info | Par - 27 Décembre 2025


Le Palais de la Présidence a accueilli, ce vendredi 26 décembre 2025, la séance hebdomadaire du Conseil des Ministres. Sous la haute présidence de Son Excellence, le Général d’Armée Abdourahmane Tiani, Chef de l’État, les membres du gouvernement ont délibéré sur plusieurs dossiers stratégiques pour la conduite de la transition.


Niger : Le Président Tiani préside le dernier Conseil des Ministres de l'année 2025



 

Consolidation du cadre juridique et sécuritaire


Au cours de cette séance, le Conseil a examiné des projets de textes visant à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Dans la lignée de la montée en puissance de l'armée nigérienne, ces mesures visent à sécuriser davantage les zones de production agricole et les frontières, garantissant ainsi la sérénité des populations.





Vers une administration plus performante

 

Le Chef de l'État a instruit les ministres de veiller à la mise en œuvre rigoureuse des réformes administratives adoptées. L'accent a été mis sur la transparence et la reddition de comptes, avec pour objectif de rapprocher les services publics des citoyens nigériens, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays.





Focus sur les grands chantiers de 2026

 

Cette séance a également servi de cadre pour fixer les priorités du premier trimestre de l'année à venir. Entre le développement du secteur pétrolier et le soutien aux initiatives locales de transformation agro-industrielle, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une économie résiliente et souveraine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/12/2025

Justice et Réconciliation : Le Garde des Sceaux défend deux réformes clés devant le Sénat

Justice et Réconciliation : Le Garde des Sceaux défend deux réformes clés devant le Sénat

Sarh : Le Dr Boukar Michel scelle l’union entre infrastructures et savoir numérique Sarh : Le Dr Boukar Michel scelle l’union entre infrastructures et savoir numérique 26/12/2025

Populaires

Etats-Unis : Affaire Epstein, de nouveaux documents plonge Donald Trump un peu plus dans l'embarras

26/12/2025

Nécrologie : décès de l’ancien sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset

26/12/2025

Guinée équatoriale : le vice-président lance la distribution des jouets à Evinayong

26/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter