Tchad - Mandoul : Des vivres subventionnés pour les personnes vulnérables

Dépôt ONASA de Koumra (destiné à cinq départements) : 1 600 sacs de riz, 199 sacs de sucre et 500 bidons d'huile.

Dépôt ONASA de Moïssala (destiné au déplacement de Barh-Sara) : 800 sacs de riz, 500 sacs de sucre et 500 bidons d'huile.





Riz (25 kg) : 6 500 F CFA

Sucre (50 kg) : 15 500 F CFA

Huile (20 L) : 15 500 F CFA

Consignes et avertissements

Le stock total s'élève à 2 400 sacs de riz (25 kg), 1 000 sacs de sucre (50 kg) et 1 000 bidons d'huile (20 L). La répartition est la suivante :Le prix de vente subventionné est de :Le maire de Koumra, Guerindjita Nanhogban, a averti que toute personne tentant de se faire passer pour un bénéficiaire vulnérable au détriment des concernés s'exposera à la colère divine.Lors de cette vente, le délégué général du Gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul, a adressé ses remerciements au Gouvernement, avant d'instruire le chef de dépôt de ne vendre ces vivres qu'aux personnes vulnérables, à l'exclusion des personnes physiquement bien portantes et des autorités administratives.