TCHAD

Tchad - Mandoul : Des vivres subventionnés pour les personnes vulnérables


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 10 Novembre 2025


La vente de ces vivres, subventionnée par le Gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires au profit des personnes vulnérables, est présidée par le délégué général du Gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, en présence des bénéficiaires.


  Le stock total s'élève à 2 400 sacs de riz (25 kg), 1 000 sacs de sucre (50 kg) et 1 000 bidons d'huile (20 L). La répartition est la suivante :
  • Dépôt ONASA de Koumra (destiné à cinq départements) : 1 600 sacs de riz, 199 sacs de sucre et 500 bidons d'huile.
  • Dépôt ONASA de Moïssala (destiné au déplacement de Barh-Sara) : 800 sacs de riz, 500 sacs de sucre et 500 bidons d'huile.

     
Le prix de vente subventionné est de :
  • Riz (25 kg) : 6 500 F CFA
  • Sucre (50 kg) : 15 500 F CFA
  • Huile (20 L) : 15 500 F CFA
 

Consignes et avertissements

 
Le maire de Koumra, Guerindjita Nanhogban, a averti que toute personne tentant de se faire passer pour un bénéficiaire vulnérable au détriment des concernés s'exposera à la colère divine.

 
Lors de cette vente, le délégué général du Gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul, a adressé ses remerciements au Gouvernement, avant d'instruire le chef de dépôt de ne vendre ces vivres qu'aux personnes vulnérables, à l'exclusion des personnes physiquement bien portantes et des autorités administratives.


