PND : le Tchad séduit les investisseurs à Abu Dhabi avec son potentiel minier et agricole

Abdelkerim Charfadine, directeur général de la SONEMIC, société nationale chargée de l'exploration et de la valorisation minière, a annoncé une avancée majeure : « D’ici deux à trois ans, le Tchad disposera de sa cartographie minière. Une fois celle-ci finalisée, pourquoi ne pas s’intéresser à un pays qui regorge de ressources minières, de métaux rares et précieux ? On ne peut pas tout citer, car c’est énorme », a déclaré le DG.



Cette initiative vise à rendre le pays plus attractif pour les investisseurs internationaux et à mieux structurer l’exploitation de ses ressources naturelles dans une optique durable.



Les investisseurs émiratis appellent à bâtir des bases solides



De son côté, Mohammed Al-Dhaheri, vice-président et directeur de Resources Investment (Émirats arabes unis), a salué le potentiel du Tchad, tout en soulignant la nécessité d’une approche progressive : « Quand on parle de minéraux en masse, il faut d’abord se concentrer sur l’infrastructure et la logistique. Ce n’est pas seulement le secteur minier, mais tout ce qui gravite autour : routes, énergies, cadre réglementaire… C’est une chaîne complète qu’il faut construire. »



Il a insisté sur la simplification des régulations et des processus de licences, condition essentielle pour attirer les investisseurs : « Il faut ouvrir le marché à ceux intéressés par l’exploration, la production et la transformation. C’est un travail de fond qui demande du temps, de la rigueur et de la transparence. »



Un discours présidentiel axé sur la confiance et les réformes



Dans son discours, le Président de la République Mahamat Idriss Déby Itno a tendu la main aux investisseurs : « Le Tchad vous ouvre les portes de secteurs à fort potentiel de croissance. Nous avons mis en place un guichet unique, un système juridique harmonisé, des zones économiques spéciales et un e-visa pour simplifier vos démarches. »



Le Chef de l’État a rappelé que le Tchad « a tout pour devenir le grenier de l’Afrique centrale » grâce à son agriculture, son élevage moderne, et son potentiel énergétique, soulignant : « Notre soleil est une ressource intarissable. Nous visons l’autosuffisance énergétique et au-delà. Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique. Venez construire avec nous le Tchad d’aujourd’hui et de demain. »



Des partenaires internationaux séduits



Le Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a salué la vision du pays : « Le Tchad est un pays qui compte, dans un contexte mondial des plus difficiles. »



Le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine, a pour sa part déclaré : « En investissant au Tchad, vous participerez au prochain miracle économique de l’Afrique. C’est l’un des pays les plus ouverts au monde, qui accueille tout le monde. »