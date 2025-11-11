PND : le Tchad séduit les investisseurs à Abu Dhabi avec son potentiel minier et agricole

Abdelkerim Charfadine, directeur général de la SONEMIC, société nationale chargée de l'exploration et de la valorisation minière, a annoncé une avancée majeure : « D’ici deux à trois ans, le Tchad disposera de sa cartographie minière. Une fois celle-ci finalisée, pourquoi ne pas s’intéresser à un pays qui regorge de ressources minières, de métaux rares et précieux ? On ne peut pas tout citer, car c’est énorme », a déclaré le DG.
Cette initiative vise à rendre le pays plus attractif pour les investisseurs internationaux et à mieux structurer l’exploitation de ses ressources naturelles dans une optique durable.
Les investisseurs émiratis appellent à bâtir des bases solides
De son côté, Mohammed Al-Dhaheri, vice-président et directeur de Resources Investment (Émirats arabes unis), a salué le potentiel du Tchad, tout en soulignant la nécessité d’une approche progressive : « Quand on parle de minéraux en masse, il faut d’abord se concentrer sur l’infrastructure et la logistique. Ce n’est pas seulement le secteur minier, mais tout ce qui gravite autour : routes, énergies, cadre réglementaire… C’est une chaîne complète qu’il faut construire. »
Il a insisté sur la simplification des régulations et des processus de licences, condition essentielle pour attirer les investisseurs : « Il faut ouvrir le marché à ceux intéressés par l’exploration, la production et la transformation. C’est un travail de fond qui demande du temps, de la rigueur et de la transparence. »
Un discours présidentiel axé sur la confiance et les réformes
Dans son discours, le Président de la République Mahamat Idriss Déby Itno a tendu la main aux investisseurs : « Le Tchad vous ouvre les portes de secteurs à fort potentiel de croissance. Nous avons mis en place un guichet unique, un système juridique harmonisé, des zones économiques spéciales et un e-visa pour simplifier vos démarches. »
Le Chef de l’État a rappelé que le Tchad « a tout pour devenir le grenier de l’Afrique centrale » grâce à son agriculture, son élevage moderne, et son potentiel énergétique, soulignant : « Notre soleil est une ressource intarissable. Nous visons l’autosuffisance énergétique et au-delà. Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique. Venez construire avec nous le Tchad d’aujourd’hui et de demain. »
Des partenaires internationaux séduits
Le Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a salué la vision du pays : « Le Tchad est un pays qui compte, dans un contexte mondial des plus difficiles. »
Le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine, a pour sa part déclaré : « En investissant au Tchad, vous participerez au prochain miracle économique de l’Afrique. C’est l’un des pays les plus ouverts au monde, qui accueille tout le monde. »
Une économie en pleine mutation
Le Ministre d’État Tahir Hamid Nguilin a, quant à lui, mis en avant les progrès économiques concrets enregistrés grâce aux réformes en cours : « L’exonération sur l’importation des panneaux solaires a permis une capacité d’irrigation accrue. Grâce aux bonnes pluies, les prix des denrées alimentaires n’ont jamais été aussi bas, et la production agricole s’annonce encore meilleure cette année. Nous entrons dans une phase d’exportation plus importante des produits vivriers. »
Il a également rappelé que le Tchad est le pays le plus poissonneux d’Afrique centrale, autosuffisant en matière de pêche et exportant déjà vers les pays voisins.
Pour Francois Proust de Rothschild & Co, le Tchad est "un pays qui, aujourd'hui, a une croissance déjà au-dessus de la moyenne de la région. C'est une économie qui est dynamique, peu endettée et qui, grâce à sa notation de crédit, se positionne parmi les meilleurs crédits de la zone".
De l'avis de Nicolas Teisseyre, associé chez le leader mondial Roland Berger : "Nous avons la conviction que le Tchad va faire un pas de géant et va rentrer dans une économie diversifiée, l'une des économies les plus performantes du continent africain. Le Tchad est extrêmement riche par son sol et par son sous-sol".
Un pays à fort potentiel, en marche vers la transformation
Entre vision présidentielle, engagement des partenaires et réalisme des investisseurs, le PND “Tchad Connexion 2030” s’affirme comme une feuille de route ambitieuse pour transformer les promesses du Tchad en résultats tangibles.
Les discussions d’Abu Dhabi ont ouvert une nouvelle ère : celle d’un Tchad attractif, réformé et tourné vers la croissance durable.
