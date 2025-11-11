Alwihda Info
INTERNATIONAL

Les Émirats arabes unis misent sur le Tchad : un accord commercial et 30 milliards d’investissements en perspective


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Novembre 2025


Les Émirats arabes unis prévoient de conclure un accord commercial bilatéral avec le Tchad d’ici fin 2025, dans le cadre de leur stratégie de diversification économique. L’annonce a été faite par le ministre émirati du Commerce, Thani Al Zeyoudi, lors du Forum sur le commerce et l’investissement EAU–Tchad tenu à Abu Dhabi.


Les Émirats arabes unis misent sur le Tchad : un accord commercial et 30 milliards d’investissements en perspective
Cet accord, appelé Partenariat Économique Global (CEPA), portera sur le commerce, l’investissement et l’accès au marché. Le commerce bilatéral entre les deux pays atteint actuellement 1,9 milliard de dollars, en hausse de 30 % sur un an.

La rencontre coïncidait avec le lancement officiel du Plan national de développement “Tchad Connexion 2030”, qui vise à mobiliser 30 milliards de dollars d’investissements publics et privés. Les Émirats arabes unis devraient y jouer un rôle majeur, notamment dans les infrastructures, l’énergie, les mines, l’agriculture et les services financiers.

En marge du forum, 39 accords ont été signés, dont 18 par des entreprises émiraties, pour un montant total estimé à 6,2 milliards de dollars. Parallèlement, les Émirats finalisent aussi des négociations CEPA avec le Nigeria et avancent celles avec le Rwanda.


