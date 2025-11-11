Tchad-PND : à Abu Dhabi, le chef de l’Etat reçoit une délégation nigériane

Le président de la République du Tchad, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce matin, à Abu Dhabi, une audience à une délégation nigériane conduite par le ministre de l’Economie, du Plan et du Budget, Abubakar Atiku Bagudu et comprenant la secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères Mme Bianca Odumegwu-Ojukwub.



La délégation nigériane est composée du ministre de l’Economie, du Plan et du Budget, Abubakar Atiku Bagudu et la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mme Bianca Odumegwu-Ojukwub. Elle est venue remettre au président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno un pli confidentiel de son président Bola Tinubu.



Le président de la République Fédérale du Nigeria a été invité officiellement à la cérémonie d’ouverture du PND mais, n’a pas pu honorer de sa présence pour des raisons d’agenda. Il a tenu à exprimer à travers ses émissaires, son soutien à la vision des autorités tchadiennes qui ambitionnent de faire du Tchad une terre d’opportunités et d’investissement.



En retour, le chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno qui accorde une attention particulière aux relations entre le Tchad et les pays qui l’entourent à louer l’excellence des relations qui lient les deux pays. La délégation nigériane s’est dite honorée d’être reçue. Elle a saisi l’opportunité pour informer le président de la République que le Nigeria travail en ce moment, sur son PND 2026-2030 inspiré du PND du Tchad.



Il est à noter que le Nigeria et le Tchad partagent non seulement des liens géographiques, historiques et sociologiques, mais aussi se soutiennent mutuellement dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier et le grand banditisme dans le bassin conventionnel.