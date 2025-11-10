Tchad : PND « Tchad Connexion 2030 » – La BID promet 850 millions de dollars d’appui





C’est dans cette optique qu'il a accordé une audience au président de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr. Muhammed Sulaiman Al-Jasser. Le partenariat entre le Groupe de la BID et le Tchad, ainsi que le soutien au PND, ont constitué l’essentiel des discussions.





La Banque Islamique de Développement (BID), présente au Tchad depuis plusieurs années et l'un des partenaires au développement du Tchad, a également donné son aval pour le financement du Plan national de développement (PND 2025-2030). Pour réaffirmer cet engagement, le président du Groupe, Dr. Muhammed Sulaiman Al-Jasser, a fait le déplacement d’Abu Dhabi où il est reçu par le président de la République, chef de l’État.





Les questions ayant trait au développement socio-économique du Tchad de manière générale ont été abordées. Le président du Groupe de la BID a réitéré la disponibilité de son institution à œuvrer aux côtés du Tchad pour son décollage socio-économique.



C’est dans cette perspective qu’il a annoncé au chef de l’État que la BID injectera 650 millions de dollars pour le financement des projets et 200 millions de dollars en termes de garantie pour les investissements et le commerce.





En retour, le chef de l’État a remercié Dr. Muhammed Sulaiman Al-Jasser pour le soutien constant de son institution en faveur du Tchad. Il lui a également signifié toute l’importance que son pays accorde à la matérialisation du présent Plan national de développement dont la réussite passe nécessairement par des appuis multiformes des partenaires au développement.



Il faut noter que le Groupe de la BID soutient des projets dans les domaines des infrastructures, de l’éducation, de la santé, de l’emploi ainsi que de la promotion de la finance islamique comme outil de développement.