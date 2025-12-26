Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le P2RS 2 et l’Antenne ANADER du Kanem forment les producteurs du Kanem-Sud


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 26 Décembre 2025



Dans le cadre de leur partenariat, le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel – Phase 2 (P2RS 2), et l’Antenne de l’Agence Nationale de Développement Rural (ANADER) du Kanem ont organisé, le 24 décembre 2025 à Mondo, une session de formation à l’intention des bénéficiaires du département du Kanem-Sud.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général du département du Kanem-Sud, Mahamat Djorio, en présence du chef de sous-secteur ANADER de Mondo, Vaidjoua Koumaye Vaitchedé.

L’événement s’est déroulé sous la supervision d’une équipe de l’antenne ANADER de Mao, conduite par son chef d’antenne, Issa Mahamat Saleh. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette formation, notamment les itinéraires techniques des cultures maraîchères, la fabrication de bio-pesticides et la production du compost.

Issa Mahamat Saleh a encouragé les producteurs et productrices à suivre attentivement les différents modules afin de pouvoir les appliquer efficacement dans leurs exploitations, dans le but d’améliorer les rendements agricoles.

Dans le même esprit, le secrétaire général du département, Mahamat Djorio, en lançant officiellement les travaux, a exhorté les bénéficiaires à tirer pleinement profit de cette formation. Il a souligné l’importance de produire suffisamment de légumes pour approvisionner les marchés du département, voire au-delà.


