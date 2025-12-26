Alwihda Info
TCHAD

Mbikou : Les enseignants se forment pour une éducation de qualité et inclusive


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 26 Décembre 2025


La salle de formation du Centre Koweïtien de Mbikou a vibré, ce 24 décembre 2025, au rythme du renforcement des capacités. Sous l'égide de l'ONG Direct Aid et de l'Inspection Départementale de la Nya, les enseignants ont clôturé deux jours d'échanges intenses visant à révolutionner leurs pratiques de classe.


Le 24 décembre 2025, à Mbikou, a eu lieu la clôture d'une session de formation axée sur plusieurs thématiques fondamentales pour l'éducation. Cette formation a abordé l'enseignement de l'élocution, la lecture au cours préparatoire et élémentaire, la gestion de la classe et l'évaluation des apprentissages.

 

Durant deux jours, les participants ont bénéficié de formations approfondies sur :
  • L'élaboration d'une fiche pédagogique en lecture pour le cours préparatoire et élémentaire, selon l'approche par compétences et la pédagogie explicite.
  • La préparation d'une fiche en élocution.
  • Le processus de gestion de la classe et l'évaluation des apprentissages.

 

À l'issue de ces travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations destinées à l'ONG DIRECT AÏD, aux inspecteurs et aux autorités locales, notamment :
  • La formation continue des enseignants du Centre Koweïtien de Mbikou.
  • La sensibilisation des parents d'élèves sur l'importance de la scolarisation des filles.
  • L'amélioration des conditions de travail des enseignants.
  • Le suivi régulier des enseignants sur le terrain.
  • La garantie de la sécurité des enseignants.

 

Le Directeur Général du Centre Koweïtien, Lahcen Aaya, a salué l'engagement des facilitateurs pour le partage de leurs expériences, affirmant que cela aidera à promouvoir un enseignement de qualité. Il a également encouragé les enseignants à formuler des recommandations sur les stratégies à adopter pour le bon fonctionnement des établissements scolaires.

 

Clôturant la session, le représentant de l'Inspecteur Départemental, Nya Neranel Jean Pierre, a invité toutes les parties prenantes à mettre en pratique les acquis de la formation pour le bénéfice des apprenants. Il a également exhorté les enseignants à accueillir les conseillers pédagogiques pour un suivi régulier sur le terrain.

 

Cette session de formation a permis aux enseignants du Centre Koweïtien de Mbikou d'acquérir des connaissances précieuses sur les pratiques pédagogiques, avec un accent particulier sur la nécessité de favoriser la scolarisation des filles, un enjeu crucial pour l'avenir éducatif de la région.
 


