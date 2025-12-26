Mbikou : Les enseignants se forment pour une éducation de qualité et inclusive

Le 24 décembre 2025, à Mbikou, a eu lieu la clôture d'une session de formation axée sur plusieurs thématiques fondamentales pour l'éducation. Cette formation a abordé l'enseignement de l'élocution, la lecture au cours préparatoire et élémentaire, la gestion de la classe et l'évaluation des apprentissages.
Durant deux jours, les participants ont bénéficié de formations approfondies sur :
- L'élaboration d'une fiche pédagogique en lecture pour le cours préparatoire et élémentaire, selon l'approche par compétences et la pédagogie explicite.
- La préparation d'une fiche en élocution.
- Le processus de gestion de la classe et l'évaluation des apprentissages.
À l'issue de ces travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations destinées à l'ONG DIRECT AÏD, aux inspecteurs et aux autorités locales, notamment :
- La formation continue des enseignants du Centre Koweïtien de Mbikou.
- La sensibilisation des parents d'élèves sur l'importance de la scolarisation des filles.
- L'amélioration des conditions de travail des enseignants.
- Le suivi régulier des enseignants sur le terrain.
- La garantie de la sécurité des enseignants.