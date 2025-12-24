Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : installation des premiers poteaux électriques dans la ville de Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 24 Décembre 2025



Tchad : installation des premiers poteaux électriques dans la ville de Mao
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Accroissement de l’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET), l’entreprise camerounaise Electroplomb a procédé, ce mercredi, à l’installation des premiers poteaux électriques dans la ville de Mao.

La cérémonie s’est déroulée en présence du maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, du délégué de l’Eau et de l’Énergie, Alifa Ali Mallaye, du représentant de la centrale TchadElec de Mao, Ali Ibni Ali, ainsi que d’autres personnalités locales. Au total, 300 poteaux de moyenne tension (MT) seront installés dans la ville d’ici un mois.

Par la suite, 1 000 poteaux de basse tension (BT) viendront compléter l’infrastructure, une fois les travaux de moyenne tension achevés. Le projet PAAET constitue une initiative ambitieuse, combinant des sources d’énergie renouvelable et des solutions hybrides afin de garantir une fourniture d’électricité stable et fiable.

Il représente une avancée majeure dans la transition énergétique du pays. Et ouvre également la voie à de nouvelles opportunités économiques, facilite l’accès aux services essentiels tels que la santé et l’éducation, et contribue directement à l’amélioration du cadre de vie des populations locales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/12/2025

Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret)

Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret)

Tchad : Au Salamat, une grande cérémonie de lecture coranique pour la paix et la cohésion sociale Tchad : Au Salamat, une grande cérémonie de lecture coranique pour la paix et la cohésion sociale 23/12/2025

Populaires

Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret)

23/12/2025

N’Djamena : deux ans de prison avec sursis pour détournement de mineure

23/12/2025

N’Djamena : deux voleurs de téléphones condamnés à un an de prison

23/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter