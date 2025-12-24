Tchad : installation des premiers poteaux électriques dans la ville de Mao

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Accroissement de l’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET), l’entreprise camerounaise Electroplomb a procédé, ce mercredi, à l’installation des premiers poteaux électriques dans la ville de Mao.



La cérémonie s’est déroulée en présence du maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, du délégué de l’Eau et de l’Énergie, Alifa Ali Mallaye, du représentant de la centrale TchadElec de Mao, Ali Ibni Ali, ainsi que d’autres personnalités locales. Au total, 300 poteaux de moyenne tension (MT) seront installés dans la ville d’ici un mois.



Par la suite, 1 000 poteaux de basse tension (BT) viendront compléter l’infrastructure, une fois les travaux de moyenne tension achevés. Le projet PAAET constitue une initiative ambitieuse, combinant des sources d’énergie renouvelable et des solutions hybrides afin de garantir une fourniture d’électricité stable et fiable.



Il représente une avancée majeure dans la transition énergétique du pays. Et ouvre également la voie à de nouvelles opportunités économiques, facilite l’accès aux services essentiels tels que la santé et l’éducation, et contribue directement à l’amélioration du cadre de vie des populations locales.