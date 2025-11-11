Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Le Tchad mobilise 20,5 milliards $ au PND : Le président salue un succès historique à Abu Dhabi


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Novembre 2025


​Le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé, à travers une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, sa satisfaction et sa gratitude à la suite du lancement officiel du Plan national de développement (PND) “Tchad Connexion 2030”, tenu le 10 novembre 2025 à Abu Dhabi.


Le Tchad mobilise 20,5 milliards $ au PND : Le président salue un succès historique à Abu Dhabi
Le Chef de l’État a salué « l’engagement exemplaire des Tchadiens et de tous les amis du Tchad », qui ont contribué à la réussite de cette rencontre internationale organisée dans des conditions optimales de participation et d’organisation.

Dans son message, le Président Déby Itno a exprimé sa profonde reconnaissance à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, pays hôte et coorganisateur de l’événement, pour son hospitalité et le soutien constant de son gouvernement.

Le Chef de l’État a également adressé ses remerciements aux dirigeants africains présents, notamment à Faure Gnassingbé, Président du Conseil du Togo ; à Ali Lamine Zeine, Premier ministre du Niger, représentant le Président Général Abdourahamane Tiani ; et à Wale Edun, Ministre de l’Économie et des Finances du Nigeria, représentant le Président Bola Ahmed Tinubu.

Des engagements financiers records pour le Tchad

Mahamat Idriss Déby Itno a salué les résultats concrets obtenus à l’issue des travaux : 16,4 milliards de dollars mobilisés par les partenaires techniques et financiers ; 4,1 milliards de dollars issus de 40 accords et mémorandums d’entente signés avec des investisseurs privés, majoritairement internationaux.

Ces engagements portent à 20,5 milliards de dollars les financements acquis dès la première année du plan quinquennal, rapprochant ainsi le Tchad de son objectif global de 30 milliards de dollars fixés dans le cadre du PND “Tchad Connexion 2030”.

Des réformes pour transformer le climat des affaires

Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes structurelles, notamment celles visant à réduire la bureaucratie et à améliorer significativement le climat des affaires. Ces réformes, selon lui, sont essentielles pour attirer durablement les investisseurs et transformer les engagements financiers en projets concrets pour le développement du pays.

Enfin, le Président Déby Itno a félicité le comité d’organisation, les équipes tchadiennes et émiraties, ainsi que les experts internationaux pour la qualité du travail accompli ayant permis la parfaite réussite de cet événement international majeur.

« Que Dieu bénisse les Tchadiens et tous ceux qui les aiment », a conclu le Chef de l’État dans un message empreint d’espoir et d’unité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Tchad : L'Ambassadrice Britannique Salue le Travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel pour les Survivantes de VBG

Tchad : L'Ambassadrice Britannique Salue le Travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel pour les Survivantes de VBG

PND « Tchad Connexion 2030 » : Mahamat Idriss Déby tend la main aux investisseurs à Abu Dhabi PND « Tchad Connexion 2030 » : Mahamat Idriss Déby tend la main aux investisseurs à Abu Dhabi 10/11/2025

Populaires

N’Djamena : relaxe d’un homme accusé de vol d’un million de francs CFA, faute de preuves tangibles

10/11/2025

Tchad : Un ouvrier condamné après une agression liée à l’alcool local « Djalla »

10/11/2025

Tchad : PND « Tchad Connexion 2030 » – La BID promet 850 millions de dollars d’appui

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Barra Lutter

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? 08/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter