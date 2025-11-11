Le Tchad mobilise 20,5 milliards $ au PND : Le président salue un succès historique à Abu Dhabi

Le Chef de l’État a salué « l’engagement exemplaire des Tchadiens et de tous les amis du Tchad », qui ont contribué à la réussite de cette rencontre internationale organisée dans des conditions optimales de participation et d’organisation.



Dans son message, le Président Déby Itno a exprimé sa profonde reconnaissance à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, pays hôte et coorganisateur de l’événement, pour son hospitalité et le soutien constant de son gouvernement.



Le Chef de l’État a également adressé ses remerciements aux dirigeants africains présents, notamment à Faure Gnassingbé, Président du Conseil du Togo ; à Ali Lamine Zeine, Premier ministre du Niger, représentant le Président Général Abdourahamane Tiani ; et à Wale Edun, Ministre de l’Économie et des Finances du Nigeria, représentant le Président Bola Ahmed Tinubu.



Des engagements financiers records pour le Tchad



Mahamat Idriss Déby Itno a salué les résultats concrets obtenus à l’issue des travaux : 16,4 milliards de dollars mobilisés par les partenaires techniques et financiers ; 4,1 milliards de dollars issus de 40 accords et mémorandums d’entente signés avec des investisseurs privés, majoritairement internationaux.



Ces engagements portent à 20,5 milliards de dollars les financements acquis dès la première année du plan quinquennal, rapprochant ainsi le Tchad de son objectif global de 30 milliards de dollars fixés dans le cadre du PND “Tchad Connexion 2030”.



Des réformes pour transformer le climat des affaires



Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes structurelles, notamment celles visant à réduire la bureaucratie et à améliorer significativement le climat des affaires. Ces réformes, selon lui, sont essentielles pour attirer durablement les investisseurs et transformer les engagements financiers en projets concrets pour le développement du pays.



Enfin, le Président Déby Itno a félicité le comité d’organisation, les équipes tchadiennes et émiraties, ainsi que les experts internationaux pour la qualité du travail accompli ayant permis la parfaite réussite de cet événement international majeur.



« Que Dieu bénisse les Tchadiens et tous ceux qui les aiment », a conclu le Chef de l’État dans un message empreint d’espoir et d’unité.