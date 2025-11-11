









INTERNATIONAL PND : Le Tchad signe 40 protocoles d’accord avec le secteur privé dans des domaines stratégiques

Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Novembre 2025



Le Tchad a sécurisé les deux tiers du financement de son Plan national de développement sur cinq ans, grâce à une mobilisation exceptionnelle des secteurs public et privé et à la conclusion d’accords et de protocoles d’entente pour un montant de 20,5 milliards de dollars.

11 novembre 2025 – Abou Dhabi – À la suite du Forum sur le commerce et l’investissement entre les Émirats arabes unis et le Tchad, qui s’est tenu les 10 et 11 novembre à Abou Dabi, les deux tiers des financements recherchés dans le cadre du Plan national de développement quinquennal “Tchad Connexion 2030” ont été identifiés, marquant le début d’une dynamique exceptionnelle pour le pays.



40 protocoles d’accord (MoUs) ont été signés avec le secteur privé dans des domaines stratégiques pour la diversification économique du Tchad — énergie, agriculture, mines, textile, tourisme, éducation, industrialisation. Le Tchad a également obtenu des accords de financement et des engagements de la part de 30 bailleurs de fonds internationaux et banques multilatérales de développement, notamment la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ainsi que Afreximbank.



Le Forum sur le commerce et l’investissement entre les Émirats arabes unis et le Tchad a marqué le lancement international officiel du Plan national de développement du Tchad, “Tchad Connexion 2030”, qui vise à renforcer l’ouverture du pays au commerce et à l’investissement internationaux, à stimuler la croissance économique et à impulser un développement global et inclusif.



Deux mille participants se sont réunis pour des discussions stratégiques, en présence exceptionnelle de nombreux hauts responsables officiels, parmi lesquels : Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad; Son Altesse cheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed al-Nahyane ; Son Excellence Faure Gnassingbé, Président du Conseil du Togo; Son Excellence Ali Lamine Zeine, Premier Ministre de la République du Niger; Son Excellence Dr Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Ministre d'État chargé du commerce extérieur des Emirats arabes unis; Son Excellence Abebayo Olawal Edun, Ministre de l’économie et des finances de la République Fédérale du Nigéria, aux côtés d’un groupe distingué de hauts responsables, de dirigeants d’entreprises et d’investisseurs clés.



En marge de l’événement, Dr Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Ministre d'État chargé du commerce extérieur des Emirats arabes unis, a également annoncé la finalisation imminente de l’Accord de partenariat économique global (CEPA) bilatéral entre le Tchad et les Émirats arabes unis d’ici la fin de l’année.



Le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, a déclaré : “J’adresse une mention spéciale à nos partenaires qui mobiliseront suivant les annonces et l’état de portefeuilles 16,4 milliards de dollars, ainsi qu’à tous les investisseurs privés, majoritairement internationaux qui ont signés 40 accords et MoU pour un montant de 4,1 milliards de dollars. Ainsi, pour sa première année, notre plan quinquennal mobilisera des financements à hauteur de 20,5 milliards de dollars, ce qui augure que l’objectif de 30 milliards de dollars est réalisable. Pour concrétiser ce résultat, j’en appelle à la poursuite résolue des réformes, notamment celles destinées à réduire la bureaucratie et à améliorer sensiblement le climat des affaires.”



A propos du Plan national de développement Tchad Connexion 2030



À travers ses quatre domaines d’interventions, déclinés en 17 programmes de 268 projets et réformes, Tchad Connexion 2030 vise une mutation systémique et en profondeur de l’économie et de la société tchadienne par :



L’accélération du développement en cours des infrastructures stratégiques essentielles (accroissement de l’offre d’électricité et d’eau sur toute l’étendue du territoire, digitalisation de l’économie, densification du réseau de transports et des corridors internationaux ainsi que de la navigabilité sur les lacs et les grands fleuves) et la consolidation des institutions en vue d’une bonne et pérenne gestion des services publics ;



Le renforcement des politiques sociales, notamment en matière d’éducation, de jeunesse, de santé, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi, au service du développement du capital humain, de l’inclusion et du relèvement des compétences ;



L’amplification de la dynamique de diversification économique et de promotion du Made in Chad, notamment par le développement de filières industrielles exportatrices, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, des hydrocarbures, des mines et du tourisme ;



La poursuite de l’amélioration du climat des affaires, le déploiement d’une diplomatie économique et le rehaussement de l’attractivité du pays.



L’ambition du plan est de générer une croissance annuelle moyenne du PIB réel de 8% sur la période 2025-2030. Cela permettra au Tchad de rejoindre le groupe des économies à revenu intermédiaire en créant davantage de richesses et d’emplois privés, de porter le taux d’accès à l’électricité à 90% en milieu urbain et à 60% à l’échelle du pays, de fournir l’eau potable à 11 millions de personnes supplémentaires, d’augmenter l’espérance de vie de 8 ans au minimum, d'accroître substantiellement le réseau routier, de doubler la production agricole, de faire passer le taux de pénétration de la téléphonie de 65% à 80%, de réduire la mortalité maternelle et néo-natale de 50% et de rehausser le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire de 43% à 80%.



Afin de réaliser ses promesses, Tchad Connexion 2030 prévoit de mobiliser 30 milliards USD (18 000 milliards de FCFA) d’investissements, publics et privés, d’origine nationale et internationale, et de faire du Tchad une destination de choix pour les investisseurs.





