Tchad : La Coalition Justice-Égalité appelle à une réconciliation sincère pour une paix durable

Cette rencontre avec les médias visait à réaffirmer la volonté de renforcer la démocratie à la base et de promouvoir une société pacifique, juste et inclusive.



Nous, partis politiques et organisations de la société civile signataires du protocole d’accord de la Coalition Justice-Égalité, ainsi que les affiliés présents à ce point de presse, portons à la connaissance de l’opinion nationale et internationale notre ferme engagement à œuvrer pour une paix durable. Cet engagement s’inscrit dans la droite ligne de la politique de main tendue prônée par le Président de la République.



Dans son intervention, le porte-parole a souligné que la quête d’une paix durable nécessite une approche multidimensionnelle. Il a affirmé qu’elle ne saurait être atteinte sans une réconciliation sincère, portée par une synergie d’actions entre les acteurs politiques et ceux de la société civile.



La Coalition Justice-Égalité estime, à cet effet, que des mesures concrètes doivent être prises et des actions menées pour parvenir à une paix véritable, sans hypocrisie, afin que le vivre-ensemble soit une réalité tangible et non un simple slogan de propagande politique.