Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre s'entretient avec la Secrétaire générale adjointe de l’ONU

L’entretien, qui a duré une demi-heure, s’est tenu en présence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de membres du cabinet du Premier ministre.
PND et Défis Stratégiques au cœur des discussions
Les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la paix, la gouvernance et les changements climatiques.
L’Ambassadeur Allah Maye Halina s’est particulièrement attardé sur :
- Le nouveau Plan National de Développement (PND).
- La question de la jeunesse.
- Le programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR).