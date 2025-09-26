Alwihda Info
TCHAD

Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre s'entretient avec la Secrétaire générale adjointe de l’ONU


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


Le Premier ministre, Chef du Gouvernement et représentant du Maréchal du Tchad, l'Ambassadeur Allah Maye Halina, a été reçu en audience par la Secrétaire générale adjointe de l’ONU et présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, Amina Mohammed.


  L’entretien, qui a duré une demi-heure, s’est tenu en présence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de membres du cabinet du Premier ministre.
 

PND et Défis Stratégiques au cœur des discussions

 
Les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la paix, la gouvernance et les changements climatiques.
 
L’Ambassadeur Allah Maye Halina s’est particulièrement attardé sur :
  • Le nouveau Plan National de Développement (PND).
  • La question de la jeunesse.
  • Le programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR).
Le Premier ministre a surtout remis à Amina Mohammed la lettre de politique nationale du DDR. Ce geste vise à officialiser et solliciter l'implication des agences onusiennes dans la réussite du PND intitulé « Tchad Connexion 2030 ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


