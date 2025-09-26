Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre s'entretient avec la Secrétaire générale adjointe de l’ONU

PND et Défis Stratégiques au cœur des discussions

Le nouveau Plan National de Développement (PND).

La question de la jeunesse.

Le programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR).

L’entretien, qui a duré une demi-heure, s’est tenu en présence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de membres du cabinet du Premier ministre.Les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la paix, la gouvernance et les changements climatiques.L’Ambassadeur Allah Maye Halina s’est particulièrement attardé sur :Le Premier ministre a surtout remis à Amina Mohammed la lettre de politique nationale du DDR. Ce geste vise à officialiser et solliciter l'implication des agences onusiennes dans la réussite du PND intitulé « Tchad Connexion 2030 ».