TCHAD

Tchad : Lancement de la célébration nationale de la Journée mondiale du Tourisme 2025 à Ounianga-Kébir (Ennedi-Ouest)


Alwihda Info | Par Ben Kabadio - 27 Septembre 2025


Le Tchad a lancé sa célébration nationale de la Journée mondiale du Tourisme 2025 à Ounianga-Kébir (Ennedi-Ouest) ce samedi 27 septembre 2025, sous le thème « Tourisme et transformation durable ». Le choix des Lacs d’Ounianga, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, symbolise la volonté du pays de faire du tourisme un pilier de développement durable et d'intégration économique.


Tchad : Lancement de la célébration nationale de la Journée mondiale du Tourisme 2025 à Ounianga-Kébir (Ennedi-Ouest)


  C'est la première fois que le coup d'envoi national de la Journée mondiale du Tourisme a lieu dans l’Ennedi-Ouest, au cœur du désert tchadien. Les Lacs d’Ounianga, célèbres pour leurs eaux salées et douces au milieu du Sahara , ont été mis en lumière pour leur beauté naturelle et leur valeur universelle.

 
Cette initiative marque la volonté du gouvernement d’inscrire le tourisme tchadien sur la carte internationale des destinations durables.
 
Dans son discours, le Ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a rappelé que le secteur est désormais l’un des piliers du Plan Tchad Connexion 2030, initié par le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République.
  Le Ministre a exposé une vision ambitieuse pour le site de l'UNESCO :
« Nous voulons faire d’Ounianga un modèle de gestion vertueuse, d’infrastructures modernes respectant les normes de l’UNESCO et d’intégration communautaire exemplaire. »
Il a également annoncé la restructuration du Comité local de gestion des Lacs d’Ounianga afin de renforcer son rôle et ses moyens d'action.

 
Le Délégué général du Gouvernement auprès de la province de l’Ennedi-Ouest, Goukouni Allatchi, a salué ce lancement comme un « moment historique pour l’Ennedi-Ouest et pour tout le Tchad ». Il a rappelé que la région regorge d’autres trésors — tels que la Guelta d’Archi, les peintures rupestres, et le massif de l’Ennedi — et a invité les partenaires techniques et financiers à soutenir ce nouvel élan.
 
La délégation du ministre et les autorités locales ont insisté sur le lien indissociable entre paix, stabilité et développement touristique. L'accord de Miski a été cité comme exemple de dialogue national favorisant la sécurité, une condition indispensable pour attirer les investisseurs et les visiteurs internationaux.

Avec cet événement, l’Ounianga envoie un message clair : le Tchad entend devenir un acteur majeur du tourisme durable en Afrique. L’événement d’Ounianga-Kébir marque un tournant historique et positionne le pays comme une destination d’avenir, combinant un patrimoine naturel unique, des communautés engagées et une vision politique ambitieuse.


