TCHAD

Tchad : nomination d'un PCA de la société TCHADELEC


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Septembre 2025


Par décret No 2455/PR/2025 du 26 septembre 2025, Monsieur KOREY DJIMI est nommé Président du Conseil d’administration de la Société Tchadienne d’électricité (TCHADELEC).


