|
TCHAD
Tchad : nomination d'un PCA de la société TCHADELEC
Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Septembre 2025
Par décret No 2455/PR/2025 du 26 septembre 2025, Monsieur KOREY DJIMI est nommé Président du Conseil d’administration de la Société Tchadienne d’électricité (TCHADELEC).
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle