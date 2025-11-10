









TCHAD PND « Tchad Connexion 2030 » : Mahamat Idriss Déby tend la main aux investisseurs à Abu Dhabi

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 10 Novembre 2025



Abu Dhabi, 10 novembre 2025 – Le chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, a officiellement lancé ce lundi le Forum Tchad-Émirats arabes unis sur l’investissement, marquant l’ouverture du Plan national de développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».



Devant un parterre d’investisseurs, de partenaires techniques et financiers venus des quatre coins du monde, le président de la République a livré un discours ambitieux, plaçant cette rencontre sous le signe de la transformation économique et de la confiance retrouvée.





Un partenariat stratégique pour un Tchad moderne

Le président Déby a d’abord salué l’hospitalité du pays hôte, les Émirats arabes unis, représentés par Son Altesse Cheikh Khalid Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, avant d’exprimer sa gratitude envers les délégations africaines et internationales, dont celles du Togo et du Niger.





Le chef de l’État a ensuite rappelé que le PND « Tchad Connexion 2030 » n’est pas une simplevision, mais un plan structuré de développement économique visant à mobiliser 30 milliards de dollars sur cinq ans pour financer 268 projets prioritaires dans les secteurs vitaux : agriculture, énergie, infrastructures, éducation, santé et numérique.





« Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique. Nous ne vous offrons pas seulement des ressources, mais une position de premier plan dans la transformation économique d’une nation », a affirmé le président.





Des réformes pour attirer et sécuriser les investissements

Mahamat Idriss Déby a mis en avant les réformes majeures engagées pour rendre le pays plus attractif : La création d’un guichet unique pour faciliter les démarches administratives ;

L’instauration d’un système d'e-visa pour simplifier les déplacements des investisseurs ;

L’adoption d’un code des investissements incitatif ;

Et la mise en place d’un cadre juridique sécurisé garantissant la protection des capitaux étrangers. Le chef de l’État a également annoncé la création de zones économiques spéciales, offrant des avantages fiscaux et logistiques aux entreprises souhaitant s’implanter dans le pays.





« La facilitation des investissements n’est pas un slogan, c’est notre nouveau mode opératoire », a-t-il insisté.



Le Tchad, terre d’opportunités

Le président a rappelé les atouts considérables du Tchad : 39 millions d’hectares de terres arables, propices à l’agro-industrie ;

150 millions de têtes de bétail, un potentiel majeur pour l’élevage moderne ;

Un ensoleillement exceptionnel, ressource clé pour les énergies renouvelables ;

Un sous-sol riche en minerais et hydrocarbures ;

Et une jeunesse nombreuse et dynamique, véritable moteur de la croissance à venir. « Le Tchad a tout pour devenir le grenier de l’Afrique centrale », a déclaré le chef de l’État, appelant les investisseurs à s’associer à cette ambition.



Un appel à l’action et à la confiance

Dans son message final, Mahamat Idriss Déby a exhorté les investisseurs à rejoindre le « Tchad des opportunités », réaffirmant son engagement personnel à garantir un environnement stable, transparent et propice aux affaires.





« Le moment est venu de faire du Tchad un modèle de réussite économique. En unissant nos forces, nos atouts et nos talents, nous construirons le Tchad de demain : une terre d’avenir, de paix, d’audace et de solidarité », a-t-il conclu, avant de déclarer officiellement ouverts les travaux du PND « Tchad Connexion 2030 ».



