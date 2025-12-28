Alwihda Info
TCHAD

Abéché : Amdaradir conjugue passé et futur pour le développement du Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 29 Décembre 2025


La salle multimédia de l'INSTA a vibré ce dimanche 28 décembre 2025 au rythme de la réflexion intellectuelle. L'Association Amdaradir (ASDEV) y a tenu une conférence-débat majeure, explorant les racines historiques et les ambitions de cette plateforme dédiée à la solidarité.


De la genèse d'Amdaradir aux défis contemporains, les docteurs Mahamat Saleh Yacoub et Brahim Taha Dahab ont retracé un parcours marqué par la résilience. Pour les conférenciers, comprendre l'histoire d'Amdaradir est essentiel pour maintenir l'unité de la communauté et garantir que les actions de bienfaisance d'aujourd'hui restent fidèles aux valeurs d'entraide des anciens.

 

L'un des moments forts de la rencontre a été l'accent mis sur le rôle des femmes et des jeunes dans la pérennisation des valeurs culturelles. Mme Zenaba Bagao et Mme Béatrice Manga ont insisté sur l'importance de ne pas laisser les savoirs traditionnels s'éteindre. L'ASDEV se positionne ainsi comme un pont entre les générations, transformant l'héritage immatériel en un levier de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

 

Au-delà de la nostalgie, l'AG ordinaire de l'ASDEV a permis de fixer des caps ambitieux. Entre projets d'arboriculture (initiés récemment) et soutien à l'éducation, l'association entend moderniser ses méthodes d'intervention. Les perspectives d'avenir dégagées lors du débat à l'INSTA confirment que l'ASDEV aspire à devenir un partenaire incontournable du développement durable dans la province du Ouaddaï.



