Tchad : des nominations au ministère à l'Université Roi Fayçal

Par Décret N°092/PR/PM/MESRSFP/2026 du 19 février 2026, les personnalités dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité ci-après, à l'Université Roi Fayçal du Tchad :
Faculté des Sciences de la Santé Humaine
Doyen : Dr MAHAMAT SALEH MAHAMAT BALDAS, maintenu ;
Vice-Doyen : Dr MILIMI MAHAMAT ADOUM en remplacement de Dr AFAF YOUSSOUF DAHAB.
