Tchad : Le projet OSC-DDH tire sa révérence sur un bilan d'étape jugé « majeur »

Le représentant du bureau pays du HCDH, M. Delly Mawazo, a prononcé un discours marquant lors de cette rencontre. Il a souligné les avancées majeures réalisées grâce aux missions de suivi-évaluations menées à N'Djamena et dans le sud du pays. Il a déclaré :
"Trois ans après le lancement officiel de ce projet, il est essentiel de révéler que les missions de suivi-évaluation montrent une avancée concrète mise en œuvre par les organisations bénéficiaires, sans exclure d'autres évaluations pour confirmer les impacts de ce projet sur les cibles."
Delly Mawazo a également rappelé les principaux acquis du projet, notamment :
- Amélioration des capacités techniques et professionnalisation d'une trentaine d'organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme.
- Mise en place d'un programme de protection des victimes et témoins de violations graves des droits de l'homme.
- Soumission de trois rapports alternatifs aux mécanismes des droits de l'homme.
La rencontre a également permis des échanges constructifs parmi les participants, portant sur l'état des droits de l'homme dans le pays selon les domaines d'intervention de chaque organisation. Ces discussions ont mené à la définition d'un cahier des charges et de stratégies pour renforcer les efforts en faveur du respect des droits de l'homme au Tchad.
En conclusion, M. Delly Mawazo a souligné que certains accords de partenariat signés avec des organisations bénéficiaires de subventions prendront fin d’ici le 31 mars 2026. Il a également exprimé des préoccupations concernant la crise financière mondiale qui complique les activités humanitaires et de développement, tout en assurant la détermination du HCDH à continuer à rechercher des financements pour soutenir les missions des organisations de la société civile.
"Nous vous assurons notre détermination à poursuivre la recherche de financements afin de vous appuyer, dans la mesure du possible, dans vos missions," a-t-il conclu.
Cette rencontre a non seulement mis en lumière les réalisations passées, mais aussi les défis à venir, renforçant ainsi l'engagement en faveur des droits de l'homme au Tchad.