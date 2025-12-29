









TCHAD Tchad : Le projet OSC-DDH tire sa révérence sur un bilan d'étape jugé « majeur »

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 29 Décembre 2025



Le 29 décembre 2025, 26 participants, dont 6 femmes, ont pris part à la 10ème et dernière rencontre trimestrielle du cadre de concertation nationale du projet d'appui aux organisations de la société civile et aux associations de défense des droits de l'homme (OSC-DDH). Ce projet est financé par l’Union Européenne et organisé par le bureau pays du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations-Unies (HCDH).





Le représentant du bureau pays du HCDH, M. Delly Mawazo, a prononcé un discours marquant lors de cette rencontre. Il a souligné les avancées majeures réalisées grâce aux missions de suivi-évaluations menées à N'Djamena et dans le sud du pays. Il a déclaré : "Trois ans après le lancement officiel de ce projet, il est essentiel de révéler que les missions de suivi-évaluation montrent une avancée concrète mise en œuvre par les organisations bénéficiaires, sans exclure d'autres évaluations pour confirmer les impacts de ce projet sur les cibles." Delly Mawazo a également rappelé les principaux acquis du projet, notamment : Amélioration des capacités techniques et professionnalisation d'une trentaine d'organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Mise en place d'un programme de protection des victimes et témoins de violations graves des droits de l'homme. Soumission de trois rapports alternatifs aux mécanismes des droits de l'homme. La rencontre a également permis des échanges constructifs parmi les participants, portant sur l'état des droits de l'homme dans le pays selon les domaines d'intervention de chaque organisation. Ces discussions ont mené à la définition d'un cahier des charges et de stratégies pour renforcer les efforts en faveur du respect des droits de l'homme au Tchad. En conclusion, M. Delly Mawazo a souligné que certains accords de partenariat signés avec des organisations bénéficiaires de subventions prendront fin d’ici le 31 mars 2026. Il a également exprimé des préoccupations concernant la crise financière mondiale qui complique les activités humanitaires et de développement, tout en assurant la détermination du HCDH à continuer à rechercher des financements pour soutenir les missions des organisations de la société civile. "Nous vous assurons notre détermination à poursuivre la recherche de financements afin de vous appuyer, dans la mesure du possible, dans vos missions," a-t-il conclu.





