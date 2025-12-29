Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Aménagement du territoire : plus de 20 000 dossiers fonciers traités et hausse de 76,5 % des recettes foncières


Alwihda Info | Par - 29 Décembre 2025


Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH) a présenté le bilan de ses réalisations pour l’année 2025, à l’occasion d’une séance dédiée à l’évaluation des activités menées par le département.


Dans sa déclaration, le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a souligné que cet exercice vise à dresser un bilan exhaustif des activités réalisées au cours de l’année 2025, conformément aux attributions assignées au ministère par le décret n°1092/PR/PM/2025 du 12 juin 2025, portant structure du Gouvernement et attributions de ses membres. Il a également permis de faire ressortir les défis et les difficultés rencontrés par l’institution dans l’accomplissement de ses missions.

Des performances notables au Guichet et à la Sécurité foncière

Au titre du Guichet et de la Sécurité foncière, la Direction du Guichet et de la Sécurité Foncière du ministère a enregistré, entre le 1er janvier et le 24 décembre 2025, une forte dynamique de productivité, traduisant l’engagement constant des équipes dans le traitement des dossiers fonciers et cadastraux.

Durant cette période, 20 125 dossiers ont été traités toutes catégories confondues. Il s’agit notamment de 1 884 dossiers de gré à gré issus des adjudications, traités et transmis aux services des Domaines, de 2 919 plans de format 21 x 27 produits, de 2 131 attributions et de 173 transferts régulièrement instruits.

À ces chiffres s’ajoutent 11 105 ordres de recettes de régularisation ainsi que 1 913 ordres de recettes de bornage, illustrant l’intensité des activités techniques et administratives menées par les services compétents.

Une hausse significative des recettes foncières

En matière de recouvrement, les résultats obtenus sont jugés particulièrement encourageants. Sur l’ensemble des dossiers instruits, 9 488 dossiers ont effectivement été payés, générant une recette globale de 2 067 094 817 francs CFA.

Ce montant représente une progression significative par rapport à l’année 2024, au cours de laquelle les recettes s’élevaient à 1 170 909 387 francs CFA. La hausse enregistrée est ainsi de 896 185 430 francs CFA, soit une augmentation d’environ 76,5 % des recettes foncières.
Malick Mahamat
