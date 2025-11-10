Tchad : L'Ambassadrice Britannique Salue le Travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel pour les Survivantes de VBG

« Tellement inspirée par le travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel, Hôpital Amitié. Il faut éliminer ces violences horribles partout, » a souligné l'ambassadrice.

Lors d'une déclaration faite le dimanche 9 novembre, Helena Owen, l'ambassadrice de Grande-Bretagne au Tchad, a exprimé son admiration pour le travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel, Hôpital Amitié. Ce centre, soutenu par l'UNFPA, fournit un soutien médical et juridique essentiel aux survivantes de violences basées sur le genre.Cette initiative est cruciale dans la lutte contre les violences de genre, et le soutien international joue un rôle fondamental dans l'amélioration des services offerts aux victimes.