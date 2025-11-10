Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L'Ambassadrice Britannique Salue le Travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel pour les Survivantes de VBG


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


L'Ambassadrice de Grande-Bretagne au Tchad, Helena Owen, a exprimé son admiration pour les efforts de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) au Tchad.


  Lors d'une déclaration faite le dimanche 9 novembre, Helena Owen, l'ambassadrice de Grande-Bretagne au Tchad, a exprimé son admiration pour le travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel, Hôpital Amitié. Ce centre, soutenu par l'UNFPA, fournit un soutien médical et juridique essentiel aux survivantes de violences basées sur le genre.

 
« Tellement inspirée par le travail du Centre Intégré de Service Multisectoriel, Hôpital Amitié. Il faut éliminer ces violences horribles partout, » a souligné l'ambassadrice.


Cette initiative est cruciale dans la lutte contre les violences de genre, et le soutien international joue un rôle fondamental dans l'amélioration des services offerts aux victimes.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


