Tchad : le Délégué Général du Gouvernement auprès du Kanem appelle à plus d’efficacité et de rigueur administrative

La réunion s’est tenue en présence du secrétaire de séance du Conseil provincial, Warou Abadji Alifa, ainsi que de plusieurs autorités locales.



Cette rencontre avait pour objectif d’améliorer la qualité des services administratifs et techniques de l’État dans la province du Kanem. Elle visait également à donner des orientations claires, des instructions fermes et des conseils pratiques aux responsables présents, afin d’assurer une mise en œuvre efficace des politiques publiques, fondées sur la transparence, la rigueur, la sérénité et la bonne gouvernance.



Dans son allocution, le Général Asseif Mahamat Assouni a insisté sur la nécessité pour chaque délégué d’assumer pleinement ses responsabilités et de rester proche du terrain pour répondre efficacement aux besoins des populations.



Plusieurs responsables administratifs ont pris la parole pour présenter leurs crédits de fonctionnement, évoquer les difficultés rencontrées et formuler des propositions pour une meilleure conduite de l’action publique.

Les échanges ont également porté sur les défis et attentes liés à leurs missions respectives, dans un esprit constructif.



Le Délégué Général du Gouvernement a conclu en soulignant que le développement durable du Kanem constitue une priorité absolue. Les orientations stratégiques qu’il a données couvrent tous les secteurs d’activités publiques, avec un appel à une gestion plus responsable et à un engagement accru au service de la population.