Tchad : les syndicats de l'éducation COSET et PSSET suspendent leur grève

Selon le communiqué conjoint signé par Ousmane Mahamat Abakar, porte-parole du COSET, et Allara Djineibaye, porte-parole de la PSSET, cette décision marque une avancée significative dans le dialogue entre les autorités et les partenaires sociaux.



Une reprise effective des cours dès le 10 novembre



Les deux organisations syndicales appellent toutes les enseignantes et tous les enseignants à reprendre le travail dès le lundi 10 novembre et jusqu’au 31 décembre 2025 inclus, sur l’ensemble du territoire national.



Cette reprise, précisent-elles, vise à permettre l’application effective du nouveau décret et à favoriser une paix sociale durable dans le secteur éducatif.



Un appel à l’unité et à la vigilance



Le COSET et la PSSET ont salué « l’engagement et le sens du devoir » des enseignants tout au long du mouvement, tout en les invitant à rester unis et vigilants pour s’assurer du respect des engagements pris par le gouvernement.



Cette annonce met fin à plusieurs semaines de perturbations dans les établissements scolaires du pays. La signature du Décret N°2850, qui répond à une revendication majeure des syndicats, ouvre la voie à une reprise progressive des activités pédagogiques et à un retour à la normale dans les écoles et lycées du Tchad.