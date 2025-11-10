Alwihda Info
TCHAD

Tchad : les syndicats de l'éducation COSET et PSSET suspendent leur grève


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Novembre 2025


N’Djamena — Après plusieurs semaines de tension dans le secteur éducatif, le Collectif des syndicats du secteur de l’éducation du Tchad (COSET) et la Plateforme des syndicats du secteur de l’éducation du Tchad (PSSET) ont annoncé la suspension de leur mouvement de grève, à la suite de la signature par le gouvernement du Décret N°2850, en remplacement du Décret N°477 amendé.


Selon le communiqué conjoint signé par Ousmane Mahamat Abakar, porte-parole du COSET, et Allara Djineibaye, porte-parole de la PSSET, cette décision marque une avancée significative dans le dialogue entre les autorités et les partenaires sociaux.

Une reprise effective des cours dès le 10 novembre

Les deux organisations syndicales appellent toutes les enseignantes et tous les enseignants à reprendre le travail dès le lundi 10 novembre et jusqu’au 31 décembre 2025 inclus, sur l’ensemble du territoire national.

Cette reprise, précisent-elles, vise à permettre l’application effective du nouveau décret et à favoriser une paix sociale durable dans le secteur éducatif.

Un appel à l’unité et à la vigilance

Le COSET et la PSSET ont salué « l’engagement et le sens du devoir » des enseignants tout au long du mouvement, tout en les invitant à rester unis et vigilants pour s’assurer du respect des engagements pris par le gouvernement.

Cette annonce met fin à plusieurs semaines de perturbations dans les établissements scolaires du pays. La signature du Décret N°2850, qui répond à une revendication majeure des syndicats, ouvre la voie à une reprise progressive des activités pédagogiques et à un retour à la normale dans les écoles et lycées du Tchad.


