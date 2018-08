Tchad : Afrique Campus et la police nationale sensibilisent sur la citoyenneté

A l'initiative de Naïr Abakar et de l'équipe d'Afrique Campus, la semaine de la citoyenneté a été lancé ce lundi 13 août. Elle se poursuivra jusqu'au 19 août 2018.



Les activités ont été lancées au Palais du 15 janvier, à N'Djamena, en présence du directeur général de la police, Tahir Erda, et de nombreux policiers du commissariat central de N'Djamena.



Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les tchadiens sur le thème de la citoyenneté, la prise de conscience écologique, le respect, le partage, le civisme, la tolérance, la promotion des éléments fondamentaux de la démocratie et du mieux vivre ensemble.



La semaine de la citoyenneté se veut être un rendez-vous incontestable au Tchad qui définit l'apprentissage de la citoyenneté comme l'un de ses objectifs majeurs. Elle vise à favoriser l'investissement des jeunes en leur permettant de s'informer, de s'exprimer, de prendre part au débat et de s'engager. L'heure est à la rencontre citoyenne et à l'action.