Tchad : Afriyan renforce l'éducation des adolescents sur la santé sexuelle

En marge de la Journée mondiale de la population célébrée dimanche 11 juillet, Afriyan en profite pour sensibiliser les jeunes sur la santé maternelle infantile, la santé sexuelle et comment se préparer pour attendre sa puberté sans que cela ait de l'influence sur son entourage.



Mariam Abdoulaye Maloum a tenu en haleine les jeunes dans le 5ème arrondissement de N'Djamena en leur expliquant de long en large comment utiliser le préservatif et comment s'y prendre pendant sa menstruation. La causerie-débat a eu lieu en présence du chef de carré Koulatobeye Norbert. Elle a permis de riches échanges entre les jeunes et le personnel d'Afriyan.



Comment compter les jours pour les prochaines règles ? Comment utiliser les garnitures ? Pourquoi doubler ou tripler les préservatifs lors d'un rapport sexuel ? Telles sont les questions qui ont constitué la source principale de la causerie.



Mariam Abdoulaye Maloum a lancé un appel aux filles et femmes enceintes, les invitant à passer à chaque fois que leur santé perturbe au centre de santé.



La distribution des garnitures aux filles et des préservatifs a marqué la fin de l'activité.