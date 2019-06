TCHAD Tchad : "Agir Ensemble" propose l'élaboration d'un document social et économique

La relance économique en cours et les meilleures perspectives attendues pour les années 2019-2020 dépendront en grande partie des capacités de trouver ensemble les voies et moyens pour retrouver la croissance économique.



La plateforme « Agir Ensemble » répond à la demande formulée à maintes reprises par le Président de la République qui affirme la forte volonté de l’Etat tchadien d'un retour rapide à la croissance économique.



Elle entend s'approprier les directives relatives à la mise en œuvre des solutions salvatrices, rendues nécessaires compte tenu de l’ampleur des défis de l’heure. Ces solutions doivent permettre de contribuer à la diversification des activités économiques et particulièrement au développement de l’agriculture et de l’élevage.



La plateforme « Agir Ensemble » exposera le plus grand du secteur privé aux innombrables potentialités qu’offrent l’agriculture, l’élevage, le tourisme, l’habitat ou encore les mines. Cette démarche vise à contribuer au renforcement des capacités humaines et à l’amélioration de la chaine de créations de valeurs agricoles et pastorales.



Favoriser la croissance économiques



Le Samedi Républicain permettra de contribuer au financement de l’économie par une plus grande bancarisation de l’épargne, de mettre en œuvre d’un fonds d’investissement et d’améliorer le climat des affaires, notamment par la mise en place d’une fiscalité adaptée et incitative, par l’attrait des investissements, l’impulsion des PPP et enfin à travers des actions visant à conformer les entreprises informelles et frauduleuses aux lois de la République.



La plateforme « Agir Ensemble » a noté également la ferme intention du chef de l’Etat d’associer et d’impliquer le secteur privé, appelé à être le moteur de la croissance économique et le pourvoyeur d’emploi. Un groupe d’opérateurs économiques et de la société civile s'est organisé pour la circonstance autour d’une plateforme qui se veut être partenariale et performante.



Véritable think thank économique, la plateforme a été lancée notamment pour l’identification des réformes, des engagements et des projets qui seront contenus dans un Pacte Economique Républicain. Elle est composée de chefs d’entreprises et cadres du secteur privé et de la société civile, des personnes ressources, de citoyens et d’experts qui s’appliqueront à l’élaboration d’un document économique et social « le Pacte Economique Républicain », véritable agenda pour l’avenir. Ce pacte présentera officiellement des stratégies de transformation et de mise en œuvre de projets et de réformes innovantes, audacieuses et ambitieuses, fruit de ce processus participatif inédit.



Des propositions de réformes



« Agir Ensemble » cherchera également à proposer des solutions ou des réformes justifiées pour la mise œuvre et le financement des différents programmes et projets du PND. Elle veillera à leur adoption et à leur mise en œuvre par le Gouvernement ou les différents partenaires.



Elle s'affirme comme une véritable instance de concertation novatrice sous forme d’association d’utilité publique. Elle impliquera toutes les composantes de la vie économique et sociale (décideurs publics et privés, société civile, partenaires techniques de développements, investisseurs étrangers, experts, personnalités ressources….). Son principal objectif est d’apporter sa modeste contribution pour appuyer et accompagner le Gouvernement dans la recherche de nouvelles solutions économiques et sociales.



Il s’agira de mettre en place des groupes de travail thématiques permanents, en charge d’organiser les concertations pour identifier les contraintes et les difficultés qui ralentissent le développement des secteurs économiques prioritaires (agriculture élevage, infrastructure, énergie…etc.), véritables leviers de la vision 2030, « Le Tchad que nous voulons ».





