Tchad : 'Agir pour le 9ème arrondissement' célèbre son anniversaire avec une cérémonie de reconnaissance

Parmi les récipiendaires, on compte le département du ministère de la Sécurité publique, un officier du génie militaire et de la production, la Croix-Rouge du Tchad, ainsi que l'Abbé Simon Pierre Mado de Walia, reconnu pour son engagement personnel auprès des victimes.



L'association "Agir", qui se consacre à l'assistance des personnes nécessiteuses dans le 9ème arrondissement, est structurée en différentes cellules et sous-cellules assurant la liaison entre la population et le bureau exécutif. Ses interventions couvrent plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, la jeunesse et l'entrepreneuriat.



La cérémonie s'est clôturée par la distribution de dons en vivres aux personnes nécessiteuses, soulignant l'engagement continu de l'association envers la communauté.