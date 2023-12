Tchad : Agir pour le Tchad encourage le Oui pour l'État unitaire décentralisé

La plateforme Agir pour le Tchad a officiellement lancé ses activités, et organisé une conférence débat le 5 décembre 2023 à l'ONAMA, au cours de laquelle elle a encouragé la population à voter Oui, pour l'État unitaire décentralisé, lors du référendum constitutionnel à venir.



Le président de la plateforme, Ibrahim Abdelkerim Sinine, a souligné que le projet de la nouvelle Constitution incorpore des éléments clés de la Constitution de 1996, issue du consensus de la Conférence Nationale Souveraine (CNS), tout en introduisant des innovations telles que l'autonomie administrative, financière et morale des collectivités locales décentralisées.



Une des caractéristiques remarquables de la nouvelle Constitution, est la création de la fonction publique locale.



Le coordinateur de la plateforme, Mbaïramadji Ngarmadji, a relevé que bien que des propositions aient été faites pour soumettre deux Constitutions, une pour un État fédéral et une autre pour un État unitaire décentralisé, la décision finale a été de choisir un État unitaire décentralisé. Cette option, selon lui, reflète largement les souhaits du camp fédéral, comme en témoignent les innovations du projet de constitution.



Mbaïramadji Ngarmadji a également affirmé que leur combat porte également sur la lutte contre la gabegie financière, l’absentéisme, la fraude et l’injustice sociale. Leur contribution se manifestera d'abord par la sensibilisation des agents de l'État au professionnalisme, à la qualité du travail, et ensuite par le soutien aux femmes et à la jeunesse dans l'entrepreneuriat, tout en finançant des formations et en aidant à l'établissement de petites et moyennes entreprises.



Les participants à la conférence ont expliqué en détail les modifications apportées à la nouvelle Constitution qui sera présentée au vote le 17 décembre.