Tchad : Ahmat Haroun Larry a répondu à une convocation annulée. Il dénonce la politisation de la justice

Ahmat Haroun Larry dit ignorer le motif de la convocation ainsi que l’auteur de la plainte le visant. « Le procureur lui-même nous a dit qu’on a répondu à la convocation et que c’est bon, il n’y a rien. Le procureur a dit qu’il n’y a pas de raison (…) C’est tout bon », selon les explications de Ahmat Haroun Larry.



« Je suis un citoyen comme tout autre. Répondre à la convocation d’une autorité quelconque est une obligation. En respectant la justice, j’ai répondu à la convocation avec mes avocats », a réagit Ahmat Haroun Larry à la presse.



Selon lui, « la justice, depuis un certain temps, est devenue quelque chose de politisé. C’est devenu une arme pour l’humiliation et ce n’est pas bon. »



En 2022, Ahmat Haroun Larry a été convoqué à cinq reprises, notamment pour des prises de parole.



Populaire au sein de l’opinion et réputé pour son langage cru à travers ses vidéos diffusées sur sa page Facebook, Ahmat Haroun Larry est sorti la semaine dernière dans la rue avec un linceul afin de dénoncer la crise du carburant et des menaces qui pèsent sur lui.