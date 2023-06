Tchad : Ahmat Haroun Larry, l'homme de la situation pour nettoyer N’Djamena ?

Ancien activiste tchadien, connu pour ses critiques envers les autorités, Ahmat Haroun Larry a récemment été nommé directeur de la voirie municipale de N'Djamena.



Sa nomination soulève des questions sur sa capacité à résoudre les problèmes de la capitale, tels que les inondations, l'état des routes, le mauvais entretien des caniveaux et la gestion publique déficiente.



La voirie municipale est responsable de l'ensemble des voies de circulation, y compris les trottoirs, les caniveaux, les places, les parkings, ainsi que de la signalisation routière. Elle s'occupe également du nettoyage des fossés, de l'entretien des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et de la décoration pour les festivités.



Face aux nombreux défis auxquels fait face la capitale, Ahmat Haroun Larry tentera d'apporter sa contribution en palliant les lacunes observées. Malgré sa prise de service sans cérémonie de passation, il continue de partager ses actions sur Facebook, suscitant des interrogations, quant à sa nécessité de publier en direct ses activités.



Il est maintenant crucial pour le jeune directeur de prouver sa capacité à agir concrètement et visiblement à la tête de la voirie municipale. La gestion des inondations et des voies de circulation sera un premier test pour lui, compte tenu de la saison des pluies qui approche. Les routes en mauvais état et les caniveaux obstrués, entravent la circulation des eaux de pluie, exacerbant les problèmes.



Bien que l'expérience d'Ahmat Haroun Larry, en tant qu'activiste, puisse être un atout, il doit montrer qu'il est capable de gérer efficacement ce secteur sensible de la mairie. Les résultats concrets seront nécessaires pour prouver sa valeur, car comme dit le proverbe : « On juge le maçon au pied du mur ».



Il serait donc avisé pour le jeune Larry de faire preuve de discrétion dans son travail, et de laisser ses réalisations parler d'elles-mêmes, car les actions parlent plus que les mots.