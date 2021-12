Tchad : Ahmat Khazali Acyl et Khoudar Mahamat Acyl placés en garde à vue

L'ex-ministre et actuel directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Ahmat Khazali Acyl, et le général Khoudar Mahamat Acyl, ex-aide de camp du défunt président Idriss Deby Itno, ont été placés en garde à vue hier à la direction générale des renseignements généraux.



Les deux frères de l'ex-première dame Hinda Deby Itno et plusieurs autres personnes sont entendus dans le cadre d'une enquête suite à un meurtre.



Le 9 décembre, le colonel Nousradine Khamis Hassaballah a été abattu dans son véhicule vers 18 heures, non loin de la pharmacie Béguinage à N’Djamena. Deux balles ont traversé le pare-brise de son véhicule.



« Mon grand frère a été tué à cause d'un litige foncier. C'est sa maison qui a été prise pour remettre à la famille de l'ancienne première dame. Le problème a été porté au niveau de la justice, il a commencé à prendre une proportion inquiétante », explique Youssouf, petit frère de la victime, à Alwihda Info.



Sa mort est à l’origine de l’attaque menée quelques heures après au domicile de Ahmat Khazali Acyl. Les auteurs de l'assassinat de Nousradine roulaient sur une moto mais n'ont pas pu être identifiés.



À l’origine des événements, la victime a fait l’objet d’un déguerpissement de son domicile au quartier « Amdjarass » sur la route de Farcha. Nousradine n’avait pas été indemnisé.



Nousradine « est sorti de la maison pour aller acheter un médicament à la pharmacie Eguini. Il ne l'a pas trouvé et il s'est dirigé vers la pharmacie béguinage où il a été tué dans les parages. Son cousin s'en est tiré indemne", précise le petit frère de la victime à Alwihda Info.



Aucun détail n'a filtré sur l'enquête qui se poursuit.