Tchad : Ahmat Mahamat Ahmat promet des changements dans le monde des arts

Sélectionné parmi les 12 candidats retenus pour représenter le monde des arts, de la culture et des lettres à la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Ahmat Mahamat Ahmat partage des ambitions pour une nouvelle vision de la culture tchadienne.



Ayant pour ambition le changement profond dans le monde des arts et de la culture, il se penche sur une nouvelle approche pour la promotion de la culture tchadienne, dans toutes ses diversités. Et au-delà de ses vertus administratives, la politique culturelle et patrimoniale doit être vue comme un soutien au devenir culturel de la population, tant dans le respect de la continuité que dans la recherche du renouvellement.



D'un côté, elle sert à renforcer l'identité, le caractère unique du territoire en construisant une image juste de celui-ci, en tenant compte des problèmes qui freinent le développement des structures du monde des arts. Telle est la vision du candidat de « l’espoir », Ahmat Mahamat Ahmat.



De l'autre côté, il s’engage à ouvrir de nouveaux horizons culturels en explorant les avenues de la modernité : « Nous devons transformer une culture de confrontation perpétuelle vers la coopération au sein de nos différentes corporations. Depuis quelques années, nous constatons de multiples problèmes qui retardent le bon fonctionnement dans le secteur culturel tchadien (…). En faisant de moi votre premier choix pour cette représentation, vous choisirez un chef qui a personnellement réalisé des changements profonds, un chef qui comprend le besoin de changer et qui continue d’incarner les valeurs culturelles », rassure le candidat.