Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, porte à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé qu'à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd El-Fitr, la journée du 24 mai est déclarée fériée et chômée.



La journée du lundi 25 mai 2020 est ouvrable.