Tchad : Airtel a subi un "incident majeur" qui a "affecté les communications"

La direction générale de Airtel Tchad a annoncé aujourd'hui que dans la matinée de ce dimanche, son réseau a "connu une coupure liée à un incident sur l'un de ses équipements techniques."



"Cette coupure a affecté les communications voix et internet sur tout le réseau", précise l'opérateur.



"Depuis 5 heures du matin, notre équipe technique était à pied d'oeuvre pour identifier les causes et rétablir le réseau. Nous avons dans un premier temps rendu le réseau disponible dans toutes les autres villes du pays", mentionne un communiqué de l'entreprise.



L'opérateur précise que le réseau a été progressivement rétabli à N'Djamena. Il annonce "la disponibilité totale du réseau Voix et Internet dans tout le pays" qui est "intervenue à 12 heures ce jour."



Airtel présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés.