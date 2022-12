TCHAD

Tchad : Al-Moussa'Ada et l'APLCD appellent à l'humanisme et l'entraide contre la drépanocytose

Alwihda Info | Par Georges LAWANE - 21 Décembre 2022

L'association humanitaire Al-Moussa'Ada et l'association pour la prévention et lutte contre la drépanocytose (APLCD) ont organisé une journée de sensibilisation sur la maladie de la drépanocytose et sa gravité ce 21 décembre 2022 au siège du Conseil national de la jeunesse tchadienne (CNJT).