Tchad : Al-Nour annonce un grand meeting de protestation à la Place de la nation

Au cours d'une conférence de presse animée ce 6 octobre 2022, au centre Almouna, par l'association Al-Nour pour la promotion du tourisme et de la culture, son président, Hassan Togoï, a annoncé la tenue d'un meeting le 15 octobre prochain à la Place de la nation.



Il s’agira de protester contre le processus du Dialogue national inclusif et souverain, car selon lui, il n'a pas abouti aux aspirations des Tchadiens.



Le président de l'association Alnour prévient que la suite de la transition sera un échec, et la refondation du Tchad demeurera hypothétique. La seconde partie de la transition sera la mise en œuvre des recommandations de ce Dialogue qui n'est d'ailleurs inclusif que de nom.



Le DNIS s'est transformé en une organisation des politiciens qui ne cherchent qu'à assurer leur propre intérêt, au lieu de trouver des solutions aux vrais problèmes du pays. En effet, les participants du DNIS se sont attelés à trancher sur l'augmentation du nombre de conseillers nationaux, leur entrée au gouvernement, la nomination du futur Premier ministre, au sein de l'assemblée, pour un éventuel partage de postes entre amis et camarades, estime-t-il.



En renvoyant les questions cruciales de la forme de l'Etat, de la Constitution et le Code de la famille au référendum, les participants au Dialogue ont prouvé leur incapacité à apporter des réponses adéquates aux problèmes du Tchad, a-t-il constaté.



Enfin, l'association Al-Nour condamne toute forme de violence et appelle les Tchadiens à privilégier le vrai dialogue.