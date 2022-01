Tchad : Al Rahma offre des livres aux écoliers d'Abéché

L'association Al Rahma pour la bienfaisance a offert le 9 janvier 2022, des livres du cours préparatoire à l'école Kinine d'Abéché. Le corps enseignant et les parents d'élèves ont pris part à la cérémonie.



Le président de l’association Al Rahma pour la bienfaisance, Ahadj Abakar Adalil, a indiqué que ce don de livres du cours préparatoire aidera les élèves à acquérir des notions solides en lecture. Il a rappelé que son association œuvre pour le développement de l'éducation et appuiera d'autres écoles dans les jours à venir.



Pour sa part, le président de l'association des parents d'élèves, Mahamat Tahir Saïd, a vanté l'humanisme de l'association Al Rahma. L'inspecteur pédagogique Abdelaziz Moukhtar a réceptionné le don et invité les bénéficiaires à en faire un bon usage. Il a lancé un vibrant appel aux autres associations afin d'emboiter le pas à Al Rahma.