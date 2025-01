Tchad : Alerte à N'Djamena, l'armée repousse une attaque contre la Présidence

Le ministre d'État et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a déclaré qu'une tentative de déstabilisation du pays a été rapidement maîtrisée. Il a affirmé : "Je reviendrai longuement sur ce qui s'est passé, mais actuellement, la situation est sous contrôle. Me voici à l'intérieur de la Présidence de la République. Nous défendrons notre pays au prix de notre sang."



Contexte de l'Attaque



Des tirs nourris ont été entendus mercredi soir près de la présidence à N'Djamena, la capitale du Tchad. Selon des sources sécuritaires, des hommes armés auraient tenté d'attaquer l'intérieur du complexe présidentiel.



Réponse des Forces de Sécurité



Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les forces de la DGSSIE (Direction Générale de la Sécurité des Services Intérieurs) neutralisant des éléments de Boko Haram après cette tentative d'attaque. Plusieurs assaillants ont été abattus, tandis que d'autres ont été capturés.



Situation Actuelle



La situation est désormais sous contrôle, et le gouvernement assure que des mesures sont en place pour prévenir d'autres incidents similaires. Les autorités continueront d'informer le public sur l'évolution de la situation.





Cette réaction rapide des forces de sécurité souligne leur engagement à protéger le pays et à maintenir l'ordre face aux menaces de déstabilisation. Le gouvernement reste vigilant et déterminé à défendre la souveraineté du Tchad.