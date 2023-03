Tchad : « Alerte rouge » pour le rappeur Vog avec son nouveau titre

Lors d'un entretien avec accordé à Alwhida Info, le jeune rappeur Vog parle de son nouveau titre « Alerte rouge ». Le scénario de ce film musical a tout son sens, raconte-t-il : « Tout a commencé avec un concept que m'a suggéré un soir mon producteur/manager Kandenoji Njetein, c'était à la base « Qui a sali mes paires de baskets blanches ».



Et dès mon retour à N'Djamena, la connexion avec Ghis B s'est établie assez rapidement et nous sommes allés poser la chanson. Puis nous avons performé sur le son en exclusivité sur la scène du festival New School Power ».



Vog poursuit en racontant la mise en scène ingénieuse suggérée par son manager Kandenoji Ndjetein, qui consistait à installer le studio d'enregistrement sur scène lors de sa prestation.



Pour lui, c'était comme être acteur dans un film : « Cette idée ingénieuse, d'installer le studio d'enregistrement sur scène lors de ma prestation, nous a donné un résultat que nous voulions. C'était incroyable, ça a ému tout le monde. Ghis B était chaud bouillant, moi aussi... Et la suite, vous la connaissez : le titre est disponible depuis le 24 mars sur toutes les plateformes de téléchargement légales », explique-t-il.



Dans quel projet s'inscrit ce titre « Alerte rouge » ? Vog répond : « Ce titre Alerte rouge, c'est comme une sonnette d'alarme pour l'arrivée de mes tous premiers EP qui ne tarderont pas. Et d'ailleurs, toute cette énergie que l'on ressent en l'écoutant, ça donne déjà une petite idée sur le projet qui arrive, déterminé à tout abattre sur son passage ».



Pour son nouveau cadre de vie à Paris, Vog se décrit en ces termes : « Je suis assez discret depuis que je suis en France. Je travaille beaucoup plus sur moi-même, j'essaye d'affiner ma musique. Et mon EP, qui sortira bientôt, est une belle opportunité pour mon label « Homeland Empire » et moi-même de connecter le maximum de personnes à notre réseau".



Pour son avenir musical, Vog déclare : « Franchement, j'ai la dalle, encore plus depuis que je suis passé au festival New School Power. Je me suis reconnecté à cet environnement qui m'a toujours inspiré et à ces personnes qui me soutiennent inconditionnellement depuis le début. Et tout ce que je veux, c'est amener ma musique à un autre niveau, que le monde sache que nous sommes là, constamment. Je cherche à me dépasser, je veux régaler mon public, rendre fier mon label. Bref, tout rafler sur mon passage ».



Bien qu'il navigue d'un style de musique à un autre, Vog se revendique comme un rappeur.