Tchad-Algérie : Un nouvel élan pour les relations bilatérales

Les discussions entre les deux responsables ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et l'Algérie et les perspectives de coopération dans des domaines d’intérêt commun.





Monsieur Sofiane Chaib a également transmis un message du Président algérien à l’attention du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État.



Cette rencontre souligne l’engagement des deux pays à approfondir leur collaboration et à travailler ensemble pour des objectifs mutuels, renforçant ainsi les liens historiques et diplomatiques entre le Tchad et l’Algérie.



La visite de l'envoyé spécial algérien au Tchad marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Les discussions ont permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour un partenariat stratégique mutuellement bénéfique.