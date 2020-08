Tchad : Ali Adji Mahamat Seid est candidat à la présidence de la Chambre de commerce

Une rencontre regroupant des élus consulaires -de la capitale et des provinces- de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) s'est tenue samedi à N'Djamena.



Réunis autour de l'Alliance du Consensus, 65 élus consulaires présents à la réunion sur 110 ont désigné trois membres qui se présenteront à la prochaine élection du bureau exécutif de la Chambre de commerce. Il s'agit de Ali Adji Mahamat Seid (président) Brahim Goukouni et Mme. Fodeibou Nimat Baroud (vice-présidents).



"La Chambre de commerce n'est pas un lieu pour s'enrichir. Ici nous sommes là pour garantir les affaires des commerçants tchadiens et la représentation du Tchad dans les rencontres d'affaires", a indiqué le général Idriss Doukouni.



"Eu égard à mon ancienne campagne que j'ai faite il y a quatre ans, il y a eu beaucoup de gens qui ont jeté leur dévolu sur mon programme. Ils sont encore restés sur leur faim. Tout est misé sur la confiance. On a un président qui appartenait à l'ancienne équipe. Il a certainement constaté les déboires qui ont mené à un échec total. On va essayer de colmater les brèches", a déclaré Mme. Fodeibou Nimat Baroud.



Ali Adji Mahamat Seid a réagi suite à sa désignation, expliquant que c'est une très lourde responsabilité. "C'est maintenant que les choses commencent. La chambre c'est quelque chose que je connait bien pour avoir été le rapporteur du bureau exécutif dans l'équipe de Amir", a-t-il indiqué.



"Notre premier objectif est d'aller aux élections et de gagner. On va essayer de consolider le programme que nous avons pour essayer de faire sortir un qui réponde vraiment aux attentes des opérateurs économiques, un programme qui essaye de renforcer le lien entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour contribuer à la réduction de la pauvreté", a précisé Ali Adji Mahamat Seid.



Les élus consulaires seront installés le 5 septembre prochain. Ils éliront ensuite le bureau exécutif.